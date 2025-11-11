Kendama Louis Vuitton EXCLUSIVISTĂ / E listată pe e-bay la un preț ce pleacă de la 1.300 de dolari, dar este ea originală?

O Kendama Louis Vuitton aurie (LV Kendama) e licitată pe e-bay la un preț începând de la 1.300 de dolari, însă partea proastă vine curând.

Ar putea să pară că aceasta e una dintre cele mai scumpe kenadama din lume, dar nu este nici pe departe.

Recent, aceeași Kendama de la Louis Vuitton fusese publicată pe un site de specialitate la prețul de 9.120 de dolari, însă pagina nu mai poate fi accesată acum.

Cele mai valoroase modele kendama

Topurile de specific o clasificaseră drept „cea mai scumpă” Kendama, însă nicio licitație sau tranzacție oficială nu poate să confirme că a existat un cumpărător pentru aceasta.

Această Kendama aurie, cu logo-ul Louis Vuitton este listată pe site-uri de revânzare cum e e-bay la un preț ce variază în jurul sumei de 1.300 de dolari.

În comunitățile de colecționari, cele mai valoroase piese Kendama sunt modelele „Mugen”, edițiile artistice unicat, dar prețurile lor sunt mult sub sumele de lux menționate (aproximativ 1.000 de dolari).

Unele branduri de modă și lucrări foarte exotice le mai depășesc.

VIP Exclusive Kendama 3 piese Golden LV

Să luăm, însă, în considerație, faptul că prețurile de listare diferă de prețul de vânzare și că, prin urmare, aceste modele de Kendama pot ajunge la prețuri mult mai mari.

Modelul de Kendama de la Louis Vuitton este listat ca obiect de colecție, „VIP Exclusive Kendama 3 Piese Auriu LV Auth SW 1212M”, are o înălțime de 17,5 cm, iar finisajul e auriu predominant.

Materialul de finisaj nu e specificat, ceea ce ar putea fi un criteriu negativ pentru un potential cumpărător, chiar dacă listrea specifică faptul că produsul este unul „nou, exclusive, marva LV VIP”.

Zgârieturi și vopsea desprinsă

Listarea acestei Kendama mai specifică și că aceasta are zgârieturi minore și vopsea desprinsă, ca urmare a folosirii sau depozitării.

Nu vorbim, însă, de o fișă tehnică oficială, astfel că informațiile trebuie tratate cu rezervă.

Această Kendama Louis Vuitton nu se vinde cu certificat de autenticitate. Doar vânzătorul o descrie ca „100% autentică și originală”, dar cine poate să-l creadă pe cuvânt?

Cine vrea să-l cumpere și vrea să fie sigur că achiziționează un produs autentic trebuie să ceară autentificarea independentă a unui expert.