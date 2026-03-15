LIVE TEXT Oscar 2026: Hollywoodul în noaptea marilor trofee, între favoriți puternici, mize istorice și spectacolul de pe scena Dolby Theatre

Mediafax va prezentat gala din acest an în format LIVE UPDATE cu cele mai importante momente și cu lista câștigătorilor

Ediția din acest an pornește cu un favorit clar la capitolul nominalizări: „Sinners”, filmul regizat de Ryan Coogler, care conduce cursa cu 16 selecții, un total prezentat de presa americană drept un record pentru istoria Oscarurilor. În imediata apropiere se află „One Battle after Another”, regizat de Paul Thomas Anderson, cu 13 nominalizări, iar duelul dintre cele două producții a devenit principala poveste a serii înainte de deschiderea plicurilor. Atât Reuters, cât și Associated Press descriu cursa pentru marele trofeu drept una dintre cele mai urmărite și mai tensionate din ultimii ani.

Cine se bate pentru premii

Pentru cel mai bun film, Academia a alcătuit o listă de zece titluri care amestecă cinema de autor, producții de studio și filme cu profil internațional: „Bugonia”, „F1”, „Frankenstein”, „Hamnet”, „Marty Supreme”, „One Battle after Another”, „The Secret Agent”, „Sentimental Value”, „Sinners” și „Train Dreams”. Formula largă a categoriei regină confirmă, și anul acesta, încercarea Oscarurilor de a împăca atât marile succese de public și campaniile de studio, cât și titlurile care au dominat discuțiile critice din ultimele luni.

Și categoriile de interpretare vin cu confruntări puternice. La cel mai bun actor în rol principal, numele care atrag cel mai mult atenția sunt Timothée Chalamet pentru „Marty Supreme”, Leonardo DiCaprio pentru „One Battle after Another” și Michael B. Jordan pentru „Sinners”, într-o categorie completată de Ethan Hawke și Wagner Moura. La cea mai bună actriță în rol principal, cursa le aduce în prim-plan pe Jessie Buckley („Hamnet”), Emma Stone („Bugonia”), Renate Reinsve („Sentimental Value”), Rose Byrne și **Kate Hudson”. În paralel, la regie, Academia îi opune pe Ryan Coogler, Paul Thomas Anderson, Chloé Zhao, Josh Safdie și Joachim Trier, un tablou care rezumă foarte bine diversitatea estetică a sezonului.

Un nou premiu la Oscar

Gala din 2026 are și o miză instituțională importantă: este ediția la care debutează premiul pentru casting, o categorie nouă în competiția Oscarurilor. Reuters notează că este primul trofeu nou introdus de Academie din 2001 încoace, iar importanța momentului este amplificată de faptul că, potrivit regulilor oficiale, membrii activi ai Academiei trebuie să fi văzut toate filmele nominalizate într-o categorie pentru a putea vota în faza finală. Cu alte cuvinte, seara de la Los Angeles nu este doar un exercițiu de glamour, ci și una dintre edițiile în care mecanismul intern al Oscarurilor încearcă să răspundă criticilor privind reprezentarea și recunoașterea meseriilor din culisele cinemaului.

Organizatorii au pregătit și o componentă muzicală care se leagă direct de două dintre filmele-fenomen ale sezonului. Producătorii show-ului au anunțat momente inspirate de „Sinners” și „KPop Demon Hunters”, cu interpretări ale cântecelor nominalizate „I Lied To You” și „Golden”, plus apariții ale lui Josh Groban și ale Los Angeles Master Chorale. În același timp, pe scenă vor urca o serie lungă de prezentatori, de la Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison și Zoe Saldaña până la Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Priyanka Chopra Jonas, Pedro Pascal, Nicole Kidman și Sigourney Weaver, semn că Academia merge și anul acesta pe formula unui show cât mai dens în star power.