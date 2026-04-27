Madonna și Sabrina Carpenter lansează piesa „Bring Your Love”, interpretată la festivalul Coachella

Madonna și Sabrina Carpenter au anunțat, într-o postare comună pe Instagram, că lansarea duetului este programată joi, piesa fiind descrisă ca având influențe de „house ‘90s”.

Melodia reprezintă al doilea extras de pe viitorul album al Madonnei, „Confessions II”, așteptat să se lanseze pe 3 iulie.

Noul album reprezintă primul din ultimii șapte ani al artistei și reprezintă o continuare a celebrului „Confessions on a Dance Floor” din 2005.

Piesa „Bring Your Love” a fost interpretată pentru prima dată live în timpul concertului susținut de Sabrina Carpenter la festivalul Coachella, unde Madonna a apărut ca invitat special.

Momentul surpriză din urmă cu o săptămână a inclus și interpretări ale unor hituri clasice ale artistei de 67 de ani, precum „Vogue” și „Like a Prayer”.

Sabrina Carpenter a descris momentul ca fiind „un vis devenit realitate”, într-un mesaj publicat ulterior pe rețelele de socializare, în care a mulțumit Madonnei pentru participare și colaborare.

„Noaptea trecută a fost ca desprinsă dintr-un vis. Să împart scena cu Madonna este un privilegiu pe care nu îl voi uita niciodată”, a scris la acea dată tânăra artistă americană.