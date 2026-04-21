Madonna oferă recompensă după dispariția unor costume vintage purtate la Coachella

Madonna a anunțat că mai multe piese vestimentare din arhiva sa personală au dispărut după apariția de la Coachella și oferă o recompensă pentru recuperarea acestora, scrie NBC News.
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
21 apr. 2026, 06:57, Cultură-Media

Madonna a dezvăluit că mai multe costume vintage, inclusiv cele purtate recent pe scena festivalului Coachella Valley Music and Arts Festival, au dispărut. Artista a urcat pe scenă alături de Sabrina Carpenter, într-un moment surpriză care a atras atenția publicului. La scurt timp după eveniment, însă, a descoperit că ținutele nu mai sunt, transmite NBC News.

„Nu sunt doar haine, sunt parte din istoria mea”

Madonna a transmis pe rețelele sociale că piesele lipsă au o valoare personală majoră. „Acestea nu sunt doar haine, sunt parte din istoria mea”, a scris artista, menționând că este vorba despre articole din arhiva sa, inclusiv corset, jachetă și alte elemente purtate pe scenă. Ea a precizat că și alte obiecte din aceeași perioadă au dispărut. Cântăreața a făcut apel la public pentru orice informații și a anunțat că oferă o recompensă pentru returnarea în siguranță a costumelor. Madonna a publicat inclusiv imagini cu piesele dispărute, sperând că acestea vor putea fi identificate mai ușor.

Moment special pe scenă și planuri muzicale noi

Apariția de la Coachella a fost una simbolică pentru artistă. Diva a descris experiența drept „un moment pe care nu îl va uita niciodată”. Evenimentul a coincis și cu promovarea viitorului său album, „Confessions on a Dance Floor Part II”, programat pentru lansare în luna iulie. Colaborarea cu Sabrina Carpenter a fost, de asemenea, remarcată de public. Artista mai tânără, vizibil emoționată, i-a mulțumit pentru apariția surpriză și a descris momentul drept „un vis”. Dispariția costumelor ridică întrebări legate de securitatea din culisele unui eveniment de amploarea Coachella. Deocamdată nu este clar dacă este vorba despre un furt sau o eroare logistică, însă artista a transmis că speră ca obiectele să fie recuperate cât mai curând.

Recomandarea video

SURSE | Marcel Ciolacu a închiriat un penthouse din zona Herăstrău, unde ar locui împreună cu Sorina Docuz
G4Media
Cum să adormi în mai puțin de 10 minute: obiceiul simplu care reduce stresul imediat cu 68%, potrivit experților
Gandul
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Ce urmează după votul PSD: „Depinde de cât de credibilă este amenințarea lui Nicusor Dan”, avertizează prof. Gabriel Bădescu
Libertatea
Piure de cartofi pufos. Un singur ingredient îi dă și un gust savuros! Rețeta completă
CSID
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Promotor