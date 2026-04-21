Madonna oferă recompensă după dispariția unor costume vintage purtate la Coachella

Madonna a dezvăluit că mai multe costume vintage, inclusiv cele purtate recent pe scena festivalului Coachella Valley Music and Arts Festival, au dispărut. Artista a urcat pe scenă alături de Sabrina Carpenter, într-un moment surpriză care a atras atenția publicului. La scurt timp după eveniment, însă, a descoperit că ținutele nu mai sunt, transmite NBC News.

„Nu sunt doar haine, sunt parte din istoria mea”

Madonna a transmis pe rețelele sociale că piesele lipsă au o valoare personală majoră. „Acestea nu sunt doar haine, sunt parte din istoria mea”, a scris artista, menționând că este vorba despre articole din arhiva sa, inclusiv corset, jachetă și alte elemente purtate pe scenă. Ea a precizat că și alte obiecte din aceeași perioadă au dispărut. Cântăreața a făcut apel la public pentru orice informații și a anunțat că oferă o recompensă pentru returnarea în siguranță a costumelor. Madonna a publicat inclusiv imagini cu piesele dispărute, sperând că acestea vor putea fi identificate mai ușor.

Moment special pe scenă și planuri muzicale noi

Apariția de la Coachella a fost una simbolică pentru artistă. Diva a descris experiența drept „un moment pe care nu îl va uita niciodată”. Evenimentul a coincis și cu promovarea viitorului său album, „Confessions on a Dance Floor Part II”, programat pentru lansare în luna iulie. Colaborarea cu Sabrina Carpenter a fost, de asemenea, remarcată de public. Artista mai tânără, vizibil emoționată, i-a mulțumit pentru apariția surpriză și a descris momentul drept „un vis”. Dispariția costumelor ridică întrebări legate de securitatea din culisele unui eveniment de amploarea Coachella. Deocamdată nu este clar dacă este vorba despre un furt sau o eroare logistică, însă artista a transmis că speră ca obiectele să fie recuperate cât mai curând.