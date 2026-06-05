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Madonna susține un concert-surpriză în Times Square înainte de lansarea noului său album

Cântăreața Madonna a susținut vineri un concert-surpriză în Times Square, la New York, organizat în parteneriat cu aplicația Grindr, transformând una dintre cele mai aglomerate intersecții din lume într-o scenă de spectacole, pentru a marca Luna Pride, dedicată comunității LGBTQ+
Madonna susține un concert-surpriză în Times Square înainte de lansarea noului său album
sursă foto: Madonna
Petre Apostol
05 iun. 2026, 08:54, Știrile zilei
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Madonna este primul artist care a utilizat la capacitate maximă noul spațiu de evenimente „The Square”, o locație integrată într-unul dintre ecranele gigantice din Times Square. Legendara cântăreață a prezentat în premieră mai multe piese de pe viitorul său album „Confessions II”, programat pentru lansare pentru 3 iulie.

Concertul de aproximativ 15 minute a debutat cu „I Feel So Free”, urmat de „Bring Your Love” și noua piesă „Love Sensation”.

Madonna a fost acompaniată de producătorul Stuart Price, colaboratorul său de lungă durată și unul dintre „arhitecții” albumului „Confessions on a Dance Floor” din 2005.

Show-ul a inclus și un mix cu piese de pe albumul „Confessions on a Dance Floor”, printre care „Get Together”, „I Love New York” și hitul „Hung Up”. În timpul concertului, ecranele uriașe din piață au afișat imagini dedicate istoriei și simbolurilor mișcării Pride.

Evenimentul face parte din colaborarea lansată în aprilie între Madonna și Grindr pentru promovarea albumului „Confessions II”, continuarea unuia dintre cele mai apreciate materiale discografice din cariera artistei.

Artista își va continua seria de apariții publice vineri noapte, în cadrul Tribeca Festival, unde va prezenta un proiect vizual inspirat de primele șase piese de pe „Confessions II”, urmat de o discuție cu prezentatorul Jimmy Fallon.

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