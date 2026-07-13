Madonna scrie istorie în industria muzicală cu noul album lansat

Performanța o transformă pe Madonna în prima artistă care ajunge cu un album pe locul 1 în acest top în anii 2020 și care a mai condus clasamentul în alte trei decenii: anii ’80, 2000 și 2010, conform datelor Billboard.

Albumul a debutat cu 134.000 de unități echivalente în prima săptămână de monitorizare în SUA. Dintre acestea, 114.000 au provenit din vânzări propriu-zise, 19.000 din streaming (echivalentul a 20,1 milioane de ascultări on-demand), iar aproximativ 1.000 din vânzările de piese individuale.

Recorduri pe bandă rulantă

Odată cu acest succes, Madonna devine a patra artistă din istorie care reușește să adune cel puțin 10 albume pe locul 1 în Billboard 200 și cel puțin 10 single-uri pe primul loc în Billboard Hot 100. Cântăreața are în total 12 piese care au ajuns pe locul 1 în clasamentul de single-uri.

În acest club exclusiv se mai află doar The Beatles, Drake și Taylor Swift.

Cel mai bun debut din ultimul deceniu

„CONFESSIONS II”, continuarea albumului „Confessions on a Dance Floor” din 2005, reprezintă și cea mai bună săptămână comercială a Madonnei din ultimii peste 10 ani.

Totodată, este cea mai bună săptămână pentru un album dance în 2026; cel mai bun rezultat al artistei în era clasamentelor bazate pe unități echivalente (introduse în 2014); cea mai bună săptămână din carieră la capitolul streaming pentru un album; cea mai bună săptămână de vânzări fizice din ultimul deceniu.

Succesul a fost impulsionat și de lansarea în 15 variante de vinil, patru ediții CD, o casetă și șase ediții digitale. Numai vinilurile au generat 59.000 de exemplare vândute, un record personal pentru Madonna în era monitorizării electronice a vânzărilor.

Al zecelea album pe primul loc

Cele zece albume ale Madonnei care au ajuns pe locul 1 în Billboard 200 sunt:

Like a Virgin (1985)

True Blue (1986)

Like a Prayer (1989)

Music (2000)

American Life (2003)

Confessions on a Dance Floor (2005)

Hard Candy (2008)

MDNA (2012)

Madame X (2019)

CONFESSIONS II (2026)

În total, Madonna a adunat 24 de albume în Top 10 Billboard 200, fiind depășită doar de The Rolling Stones (38), Barbra Streisand (34), The Beatles și Frank Sinatra (câte 32), respectiv Elvis Presley (27).