Mai multe platforme transmit Australian Open sub forma unor meciuri cu avataruri pentru a ocoli drepturile tv

Mai multe platforme transmit meciurile turneului Australian Open în direct prin suprapunerea unor personaje 3D peste imaginile reale, potrivit Le Figaro. Personaje animate cu capete mari se mișcă pe teren și lovesc mingile cu toată puterea, stârnind entuziasmul publicului din tribune.

În ciuda capetelor mari, vedetele din circuit sunt reproduse cu trăsături realiste. Stilul și gesturile fiecărui jucător sunt perfect reproduse, iar evoluția de pe teren este transmisă pe platformă cu o întârziere de cel mult două minute față de evenimentul real. Practic, spectatorii pot să urmărească tot meciul cu ajutorul avatarurilor.

„Datorită integrării datelor de urmărire scheletică și a personajelor animate, această experiență de realitate mixtă captivează o nouă generație de fani ai tenisului, făcând sportul mai accesibil și mai atractiv”, explică organizatorii, care au cunoscut un mare succes anul trecut odată cu lansarea acestui modul.

Avataruri și în alte sporturi

Ideea a pornit de la dorința de a facilita accesul la meciurile de tenis oamenilor din regiunile în care nu există drepturi tv pentru Australian Open. De anul trecut, prin intermediul ESPN, Eurosport și Stan Sport în anumite regiuni ale lumii, a fost posibil să se acceseze o transmisie alternativă a meciurilor în formă animată.

Ideea a fost lansată în Statele Unite în urmă cu doi ani. În 2023, meciul NFL dintre Atlanta Falcons și Jacksonville Jaguars a fost transmis într-un mod similar în universul Toy Story. În 2024, Disney a difuzat un meci NBA în ziua de Crăciun, înlocuind jucătorii cu celebrele personaje create de Walt Disney. Meciul oficial a avut loc la Madison Square Garden unde San Antonio Spurs s-a confruntat cu New York Knicks.