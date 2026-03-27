Marte accelerează. Cercetătorii încearcă să afle de ce planeta se rotește mai repede în fiecare an

Sonda de aselenizare InSight a NASA a făcut o descoperire neobișnuită în timp ce sonda suprafața Planetei Roșii pentru activitate seismică, potrivit publicației Futurism. După ce au analizat datele de la sonda spațială și le-au comparat cu măsurătorile efectuate de sondele de aselenizare Viking din anii 1970, oamenii de știință au descoperit că Marte se rotește puțin mai repede cu fiecare an care trece, scurtând durata unei zile marțiene cu fracțiuni de milisecundă.

Rezultatele analizei au fost publicate într-un studiu publicat luna trecută în Journal of Geophysical Research: Planets. O echipă de cercetători de la Universitatea Delft din Olanda susține că are o explicație pentru accelerație.

Ei spun că o „anomalie de masă negativă” misterioasă, aflată adânc sub suprafața planetei, ar putea determina rotirea mai rapidă a acesteia.

Cercetătorii au încercat să explice de ce o parte a planetei Marte este acoperită de o regiune extinsă cu activitate vulcanică, numită provincia Tharsis. Platoul este situat în apropierea ecuatorului, în emisfera vestică a planetei, și găzduiește cei mai mari vulcani din sistemul solar.

Cercetătorii au examinat datele InSight pentru a afla cum s-au format vulcanii. Conform simulărilor de pe computer, un material plutitor ar putea fi îngropat sub regiunea Tharsis, forțând suprafața să se ridice. În plus, cercetătorii au sugerat că fenomenul ar putea provoca și accelerarea planetei prin modificările de mese cu compoziție diferită în apropierea ecuatorului. Totuși, teoria va fi confirmată doar prin alte studii.