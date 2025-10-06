Meşteri artizani din întreaga ţară au început deja pregătirile pentru Târgul de Crăciun din Sibiu. Când se va deschide?

Timp de peste 50 de zile artizanii care vin în Târgul de Crăciun de la Sibiu trebuie să se asigure că sunt bine aprovizionaţi pentru a face faţă cererii. De aceea, expozanţii trebuie să înceapă producţia din timp, asigurându-şi stocuri şi planuri de aprovizionare pentru întreaga perioadă a târgului.

„De peste 10 ani, înscrierile pentru Târgul de Crăciun din Sibiu se fac din luna mai. Avem o cerere dublă faţă de locurile disponibile, ceea ce ne permite să facem o selecţie bazată pe calitate a expozanţilor. Faptul că expozanţii au atât de mult timp la dispoziţie de la selecţie şi până la deschiderea târgului face diferenţa dintre a participa sau nu la eveniment. Avem mulţi artizani care dacă nu ar avea suficient timp pentru producţie şi pregătiri nu ar putea niciodată să participe la un eveniment de o asemenea amploare”, spune Andrei Drăgan Răduleţ, preşedintele Asociaţiei Events For Tourism, care organizează Târgul de Crăciun din Sibiu.

Pentru 2025, Târgul de Crăciun din Sibiu şi-a propus ca produsele oferite de expozanţi să fie cât mai diverse şi în mod special să acopere toate categoriile de preţ. Vizitatorii vor găsi în târg variante de cadouri cât mai diverse, pentru orice persoană din viaţa lor. Oferta târgului include bijuterii cu perle şi pietre semi preţioase, lumânări parfumate din ceară de soia, statuete sculptate în lemn de măslin, coroniţe decorative, produse din ceramică, căciuli şi papuci de casă din blană naturală, căni personalizate şi multe multe alte surprize cu care expozanţii abia aşteaptă să îi încânte pe vizitatori.

Unii expozanţi participă pentru a şaptea, a opta sau chiar a optsprezecea oară la eveniment, şi fiecare dintre ei spune că a pregătit noutăţi faţă de ediţiile anterioare. Pun participarea lor recurentă la târgul de la Sibiu pe seama succesului evenimentului, dar şi pe buna organizare şi comunicare cu organizatorii. Târgul de Crăciun din Sibiu este cunoscut pentru condiţiile riguroase de selecţie dar şi pentru condiţiile privind programul de lucru şi regulamentul strict agreat împreună cu expozanţii, însă aceştia apreciază şi spun că toate acestea asigură un standard ridicat, care oferă o experienţă de calitate clienţilor.

„Am venit prima dată în 2021, mai mult din întâmplare – iarna nu avem activitate intensă şi am vrut să ne diversificăm activitatea. De atunci suntem nelipsiţi an de an, pentru că oamenilor le place la nebunie produsul nostru (ciocolată caldă cu diverse arome). Avem târg de Crăciun şi la noi în Bucureşti, dar cu toate astea preferăm să facem un efort destul de mare şi să venim toată perioada de 52 de zile la Sibiu, cu aparate, cu personal la vânzare. Merită, şi ne place mult atmosfera şi interacţiunea cu clienţii”, spune unul dintre expozanţi, distribuitor de produse pe bază de ciocolată.

„E nevoie să facem stocuri serioase înainte să înceapă târgul, pentru că apoi nu vom mai avea timp să producem, nu are cine. Suntem o echipă mică, noi le producem, tot noi stăm la vânzare. Venim de mult timp şi am învăţat ce merge cel mai bine. Dar pentru că ştim că şi vizitatorii revin de la an la an, avem grijă să aducem mereu şi produse noi”, spun reprezentanţii Unique Sesam, producător de bijuterii hand-made.

Târgul de Crăciun din Sibiu se pregăteşte să îşi deschidă din nou porţile cu o ofertă bogată şi variată, menită să aducă bucurie vizitatorilor de toate vârstele. Expozanţii îşi pun priceperea, creativitatea şi pasiunea în fiecare produs, pentru ca experienţa vizitei să fie una memorabilă. Atmosfera de poveste, întâlnirile directe cu expozanţii şi diversitatea cadourilor transformă Sibiul într-o destinaţie de neratat, între 14 noiembrie şi 4 ianuarie.