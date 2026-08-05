Metoda simplă de cumpărături care îți economisește bani, timp și stres în fiecare săptămână

Blogger-ul Brittany Huston povestește, pentru The Spruce, cum mama ei scria lista de cumpărături cu stiloul pe hârtie. Notițele erau adăugate treptat, pe măsură ce produsele se terminau în casă, nu dintr-o dată. Metoda oferă satisfacția de a bifa fiecare produs cumpărat.

Lista era scrisă, de fiecare dată, în ordinea rafturilor din magazin. Primele apăreau articolele personale, apoi produsele pentru animale și cele de uz casnic.

De ce contează ordinea produselor

Alimentele veneau la final, respectând tot logica magazinului: legume, fructe, produse de bază, apoi congelate. Astfel, înghețata nu apuca să se topească până acasă.

Această ordine reduce timpul petrecut în magazin și scade riscul de a uita ceva necesar. Metoda funcționează și la despachetat: produsele grele stau la baza pungii, cele ușoare deasupra.

Cum poate fi adaptată rutina

Acasă, pungile mergeau direct în bucătărie, iar articolele de igienă, în baie. Produsele pentru animale ajungeau imediat în locul lor, fără dezordine.

Autoarea a păstrat metoda și după ce s-a mutat la facultate, dar a adaptat-o. Pentru că merge la două magazine diferite, ține câte o listă separată pentru fiecare, într-un caiet cu foi detașabile.

O rutină clară de cumpărături nu ține doar de organizare. Ea poate transforma un drum obositor la magazin într-un moment de liniște săptămânală.