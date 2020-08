Netflix a anunţat data la care va fi lansat noul sezon din "The Umbrella Academy"

The White Violin, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Seance şi The Boy se întorc în sezonul secund al serialului "The Umbrella Academy". Netflix a anunţat recent că noul sezon va debuta pe 31 iulie.

Bazat pe benzile desenate "Dark Horse Comics" create şi scrise de Gerard Way şi ilustrate de Gabriel Bá, "The Umbrella Academy" îi are în distribuţie pe Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher şi Justin H. Min în rolurile unor supereroi.

Noul sezon va avea zece episoade, anunţă plarforma specializată Deadline.

Primul sezon a avut premiera în februarie anul trecut şi s-a situat pe locul al treilea în topul celor mai populare seriale lansate de Netflix în 2019. Potrivit Netflix, serialul a fost vizionat în prima lună de la lansare în 45 de milioane de gospodării.

În 1989, 43 de copii sunt născuţi în aceeaşi zi, de femei care nu avuseseră simptome ale unei sarcini până la acel moment. Un miliardar, Reginald Hargreeves adoptă şapte dintre ei şi pune bazele The Umbrella Academy, copiii fiind pregătiţi să devină supereroi pentru a salva lumea. În primul sezon, şase membri supravieţuitori ai academiei se reunesc după decesul tatălui şi colaborează pentru a desluşi misterul din jurul morţii acestuia.