O cremă solară care te protejează de soare și te răcorește în același timp? Acum e posibil!

O nouă cremă de protecție solară promite nu doar să protejeze pielea de razele soarelui, ci și s-o răcorească, reducând, în același timp, impactul ecologic asupra cremelor solare tradiționale, promit cercetătorii de la Universitatea Tehnologică Nanyand din Singapore (NTU).

În experimente, crema, obținută din polenul florilor de camelie, a absorbit și a blocat razele UV la fel de eficient ca produsele comerciale existente, care folosesc de obicei minerale precum dioxidul de titan și oxidul de zinc.

Cărui ingredient se datorează efectul de răcorire al cremei

Echipa de cercetare a arătat că testele lor au evidențiat capacitatea cremei pe bază de polen de camelie de a „reduce temperatura pielii la suprafață, ajutând astfel la menținerea pielii răcoroase în prezența luminii solare simulate”.

Efectul face ca temperatura pielii să rămână cu aproximativ 5°C mai scăzută timp de 20 de minute, comparativ cu alte creme solare comerciale.

Cercetătorii au explicat că efectul de răcorire se datorează proprietăților naturale ale polenului, care absoarbe mai puțină energie în spectrul vizibil și aproape-infraroșu – lungimile de undă responsabile în mare parte pentru generarea de căldură.

Prietenos cu mediul

În plus, echipa a evaluat impactul asupra mediului, analizând efectele asupra coralilor comparativ cu cremele solare obișnuite.

Rezultatele au arătat că o cremă solară comercială provoacă albirea coralilor în doar două zile, ceea ce duce la moartea acestora până în a șasea zi.

În schimb, crema pe bază de polen nu a afectat deloc coralii, care au rămas sănătoși chiar și după 60 de zile.

În fiecare an, se estimează că între 6.000 și 14.000 de tone de cremă solară comercială ajung în ocean, fie pentru că oamenii o spală în mare, fie pentru că se scurge din apele uzate, au explicat cercetătorii.

„Am vrut să dezvoltăm o cremă solară naturală, accesibilă și eficientă”

Autorul principal al studiului, profesorul Cho Nam-Joon, titularul Catedrei Prezidențiale de Știința și Ingineria Materialelor la NTU Singapore, a declarat că polenul este ușor de găsit și este adesea consumat pentru beneficiile sale asupra sănătății.

„Știm că polenul este în mod natural rezistent la UV, deoarece învelișul său trebuie să protejeze conținutul interior de condițiile dure ale mediului, inclusiv lumina solară.

Cercetarea noastră a urmărit să dezvoltăm o metodă de a procesa boabele de polen într-o formă gelatinoasă, astfel încât să poată fi aplicate cu ușurință pe pielea umană”, a explicat prof. Cho, care este și director al Programelor Majore și al Centrului de Economie Integrată de la NTU.

„Am vrut să dezvoltăm o cremă solară naturală, accesibilă și eficientă, care să fie non-alergenică pentru oameni și prietenoasă cu mediul.

Non-alergenică

Aici, NTU și-a valorificat expertiza profundă în știința și ingineria materialelor pentru a dezvolta o soluție sustenabilă, cu impact atât asupra umanității, cât și asupra Pământului.”

Pentru cei îngrijorați că polenul ar putea declanșa alergii, echipa a liniștit temerile: nu toate tipurile de polen provoacă alergii, iar polenul de camelie este, în general, considerat non-alergenic, deoarece floarea este autopolinizantă.

Crema solară nu este încă disponibilă, dar echipa a precizat că, împreună cu universitatea, caută să dezvolte producția la scară largă și speră să colaboreze cu parteneri din industrie pentru a comercializa produsul.