O tonă și jumătate de cocaină a fost descoperită în piei de animale

O tonă și jumătate de cocaină a fost descoperită de poliția portugheză în interiorul a trei containere maritime, ascunsă între straturi de piei de animale netăbăcite, sosite din America Latină și aflate într-o „stare avansată de putrefacție”, potrivit Reuters.

Descoperirea a fost făcută în portul Leixões, din nordul Portugaliei, în cadrul unei operațiuni transfrontaliere, desfășurată în cooperare cu Administrația pentru Combaterea Drogurilor din Statele Unite.

Cocaină, arme și mii de euro, ascunse în depozit

Containerele suspecte au fost lăsate intenționat să părăsească portul, sub supravegherea discretă a autorităților, care au urmărit traseul lor până la un depozit din Fafe, în districtul Braga. Tactica operativă a permis anchetatorilor să documenteze conexiunile locale și internaționale ale grupării.

În depozit, pe lângă cocaina ascunsă în piei de animale, anchetatorii au descoperit arme de foc deținute ilegal și mii de euro în numerar, semn că rețeaua era bine finanțată și înarmată.

„Mirosul pestilențial a îngreunat mult munca echipelor de anchetă în timp ce scoteau și cântăreau drogurile”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Judiciare din regiunea de nord.

Rețeaua, coordonată de un polițist

În urma anchetei, un căpitan de poliție aflat în concediu fără plată și un complice au fost arestați, fiind suspectați că ar fi coordonat întreaga operațiune. Potrivit presei portugheze, același ofițer a condus în urmă cu doi ani o acțiune de destructurare a unei rețele de trafic de droguri în același oraș.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a identifica și destructura întreaga rețea implicată în transportul internațional al drogurilor.