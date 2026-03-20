Prima pagină » Life-Entertaiment » O trupă celebră și-a lansat primul album din ultimii șase ani. Interesul este uriaș

Membrii BTS și-au lansat vineri primul album din ultimii șase ani. Grupul sud-coreean s-a reunit recent după ce membrii săi au terminat serviciul militar. Trupa K-pop a stârnit un interes uriaș prin revenirea sa.
Sursa foto: Hepta
Petru Mazilu
20 mart. 2026, 07:23, Știri externe

Grupul sud-coreean BTS a lansat vineri Arirang, primul album din 2020, potrivit Le Figaro. Cu piese precum „Hooligan” și „Swim”, albumul cu 14 melodii este numit după un cântec popular coreean și este prezentat ca o reflectare asupra rădăcinilor și identității fenomenului K-pop.

Lansarea va fi urmată de un mare concert la Seul. O mare platformă de streaming va transmite evenimentul live în peste 190 de țări. Apoi, trupa va începe un turneu cu 79 de concerte în 34 de orașe din întreaga lume. Organizatorii anunță că va fi cel mai mare turneu pentru artiștii sud-coreeni în ceea ce privește acoperirea internațională.

Cei șapte membri ai celebrei trupe K-pop nu au mai cântat împreună din 2022, când au început serviciul militar obligatoriu în Coreea de Sud. Membrii grupului au terminat serviciul militar în 2025.

BTS generează peste 3,8 miliarde de dolari (3,2 miliarde de euro) anual pentru Coreea de Sud, potrivit Institutului Coreean de Cultură și Turism. Suma reprezintă aproximativ 0,2% din PIB-ul național.

