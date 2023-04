(P) VMLY&R şi Durex lansează #SafeToPlayHub, o amplă platformă regională de educaţie sexuală pentru Gen Z

SafeToPlayHub este cea mai mare platformă de educaţie sexuală Durex din Sud Estul Europei, lansată deja în România. Misiunea platformei este #FreeTheSexTalk: normalizarea discuţiilor despre sex şi implicaţiile acestuia. Pentru că real life sex nu e mereu ca în cărţi sau filme romantice şi cu atât mai puţin ca în filme porno. Şi tocmai de aceea, discuţiile, mai ales în cazul gen Z, ar trebui să fie relaxate, libere, uneori amuzante şi, mai ales, integrate natural în cotidian.

În România, aproape jumatate din persoanele active sexual consideră încă metoda retragerii sau a calendarului ca metode contraceptive, iar 14%* nu folosesc nicio formă de protecţie. În contextul în care 70%** dintre liceenii din Romania consideră încă educaţia sexuală un subiect tabu, cu toate că studiile la nivel global*** arată că aproximativ 50% din cazurile de infecţii BTS se înregistrează în rândul adolescenţilor şi tinerilor din grupul 15-24 ani, Durex ia atitudine şi lansează platforma educativă #SafeToPlayHub.

VMLY&R România a dezvoltat conceptul creativ, pornind de la nevoia creării unui spaţiu de discuţii libere, într-o platformă powered by Durex, unde gen Z află adevărul despre sex chiar de la influencerii preferaţi şi de la invitaţii lor, printr-o serie care abordează numeroase teme sex-related. Conţinutul creat în platformă este unul generos pentru comunicare, cu contribuţii aduse din partea a peste 15 influenceri, 5 sex experţi şi 2 artiste trending din SEE.

“Într-un 2023 în care gen Z îşi ia informaţiile sex-related de pe canale de TikTok cu jdemii de urmăritori sau din show-uri de pe Netflix cu 7-figure budgets, ultimul lucru pe care ai vrea să-l scoţi e ceva sforăitor. Gen Z ≠ meh sex-ed. Cum faci educaţie sexuală în 2023? Păi… nu faci. Entertain teens & they will learn 💯. Ne cam bucurăm că am găsit în Durex, încă din procesul de pitch, un client care a avut încredere în propunerile noastre (de la Bruja, până la temele episoadelor şi influencers) şi ne-a ghidat să facem lucrurile cât mai clar şi mai bine. Şi iată-ne în faţa unui mamut de platformă: cel mai mare demers de educaţie sexuală din SEE powered by Durex - 2 video anthems, 18 episoade de sex-ed, 15+ influencers, 5 sexperts, interviuri, behind the scenes videos, content original de produs şi in-hub videos & stories spontane”, Mihai Ţiţirig, Group Creative Director VMLY&R.

În România, startul lansării #SafeToPlayHub a fost deja dat de Bruja, o voce puternică a trap-ului românesc, cu single-ul Fesu’, un manifest care transmite un mesaj de impact adresat publicului feminin: zero compromisuri atunci când vorbim despre responsabilitate şi protecţie. Single-ul, lansat pe 23 martie, a strâns în 10 zile peste 2.1M views pe canalul de Youtube al artistei.

“Trăim într-o cultură în care fetele au un rol destul de pasiv în ceea ce priveşte viaţa lor sexuală. De multe ori responsabilitatea prezervativului este pasată la băieţi din tot felul de considerente, ruşine, neîncredere, roluri de gen învechite şi multe altele. Şi pe lângă asta, mai suntem şi pe locul 2 în Europa la mame minore. E clar că avem nevoie de voci relevante, femei sigure pe ele şi discursuri care să schimbe narativul.

De asta, mi se pare super mişto că avem un mix aşa de divers de influenceri şi artişti care au ales să fie parte din proiect, pentru că datorită lor platforma asta poate să devina o sursă relevantă de informaţie nu doar pentru Gen Z, ci şi pentru oricare altă generaţie care nu a avut acces la genul ăsta de informaţie la timpul potrivit” spune Irina Szelleki, copywriter VMLY&R.

@anapetcu, @mariludobrescu, @edibrandabura, @vladgrigore, @valentinn, şi @barni sunt cei şase TikTokeri/influenceri care au intrat în spaţiul Durex şi au discutat fără inhibiţii despre ce înseamnă safe sex într-o serie de şase episoade tematice ce vor fi difuzate lunar pe platforma Durex #SafeToPlayHub, începând cu luna aprilie. Primul episod poate fi urmărit aici.

@Aluziva, sexologul Bogdan Morar şi sex educator Adriana Stîngă s-au alăturat iniţiativei şi au participat în calitate de invitaţi în seria #SafeToPlayHub pentru a ghida conversaţiile, a oferi suport în educaţia şi sănătatea sexuală.

“În ultimii ani penetrarea categoriei de prezervative a scăzut, conform studiilor noastre interne, doar 8%* dintre ocaziile sexuale fiind protejate de un prezervativ, cifre confirmate şi de către statisticile oficiale legate de numărul alarmant de mame minore sau de numărul de boli cu transmitere sexuală în creştere. Ca lider al categoriei, am simţit că este responsabilitatea noastră să ne implicăm şi mai mult, aducând un plus de informaţie tinerilor care vor să îşi înceapa viaţa sexuală sau şi-au început-o deja. Prin platforma #SafeToPlayHub ne dorim să încurajăm discuţiile deschise despre educaţia sexuală atât între ei, cât şi cu părinţii astfel încât să îşi înceapă viaţa sexuală cât mai informaţi.De asemenea, este foarte important ca toţi tinerii să înţeleagă care sunt riscurile la care se expun atunci când fac sex neprotejat, şi cum astfel de decizii le pot afecta sănătatea sau chiar şi perspectiva asupra relaţiilor şi a vieţii sexuale.” Andrei Lamba, Regional Senior Brand & Trade Marketing Manager Durex SEE

“Suntem încrezători că am găsit metodele potrivite de a facilita accesul tinerilor la educaţia sexuală, stârnindu-le interesul şi poziţionând conversaţiile despre sex ca pe ceva firesc în nişte ţări în care nevoia de informare este atât de mare.

Ne simţim norocoşi şi mândri să coordonăm această amplă campanie la nivel regional, alături de un client curajos care şi-a însuşit un rol atât de important în susţinerea generaţiei tinere.” Laura Gheorghiu, Group Account Director VMLY&R.

Platforma de comunicare regională #SafeToPlayHub va fi promovată pentru o perioadă de doi ani, iar core campaign se desfăşoară în perioada martie-septembrie 2023. #SafeToPlayHub va continua atât în România, cât şi în SEE, cu serii video în care influenceri locali discută liber despre sex, dar şi implicaţiile acestuia în viaţa adolescenţilor, de la importanţa consimţământului, la exprimarea sexualităţii, abordarea discuţiilor cu părinţii si multe alte subiecte de interes