Paramount obține undă verde pentru preluarea Warner Bros. Discovery. Obligații pentru producția de filme

Acordurile permit companiei Paramount Skydance, condusă de David Ellison, să evite măsuri mai dure, inclusiv vânzarea unor active precum CNN sau a unor francize cinematografice importante. Tranzacția a fost contestată 12 state, în frunte cu California, care au susținut că fuziunea ar reduce concurența pe piețele de film și televiziune.

În cadrul înțelegerii cu autoritățile statale, Paramount s-a angajat să investească anual cu cel puțin 300 de milioane de dolari mai mult în producția cinematografică din Statele Unite ale Americii și să respecte timp de cinci ani anumite cote pentru lansările în cinematografe, potrivit Reuters.

Compania va produce cel puțin 30 de filme pe an în primii doi ani și 32 de filme pe an în următorii trei ani. Cel puțin patru producții anual vor trebui să fie filme independente, iar minimum 20% dintre titlurile lansate trebuie să fie producții de succes. În cazul nerespectării acestor praguri, Paramount va plăti până la 30 de milioane de dolari pentru fiecare film lipsă, cea mai mare parte a banilor urmând să fie direcționată către fonduri pentru sprijinirea angajaților din industrie.

Paramount s-a angajat, de asemenea, să nu majoreze timp de trei ani tarifele percepute operatorilor de cinematografe.

Un alt element al acordului prevede crearea unui consiliu pentru independență editorială, menit să supravegheze rețelele CBS și CNN.

Sindicatul scenariștilor și-a retras procesul, dar își menține poziția privind fuziunea

Sindicatul scenariștilor și-a retras, la rândul său, procesul intentat împotriva tranzacției. Totuși, sindicatul a transmis că își menține poziția potrivit căreia fuziunea ar putea afecta negativ industria și condițiile de muncă ale scenariștilor.

Autoritățile de reglementare din administrația Trump aprobaseră anterior tranzacția, iar Comisia Europeană și autoritățile din Marea Britanie au dat deja undă verde operațiunii.

Paramount și Warner Bros. Discovery estimaseră la începutul anului că fuziunea va genera economii de aproximativ 6 miliarde de dolari, inclusiv prin reducerea costurilor, măsură care ar putea afecta locuri de muncă în industria cinematografică și în redacțiile CNN și CBS. Compania rezultată în urma tranzacției ar urma să aibă datorii de aproximativ 80 de miliarde de dolari.

Înțelegerea îi permite companiei Paramount să evite și o penalizare de 7 milioane de dolari pe zi care ar fi fost datorată acționarilor Warner Bros. Discovery pentru fiecare zi de întârziere a finalizării tranzacției după 30 septembrie.