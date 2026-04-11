„Paști în Maramureș”, în a doua zi de Paște, la Sighetu Marmației

Festivalul Satelor Maramureșene „Paști în Maramureș” revine și în acest an cu o nouă ediție, care se va desfășura luni, la Muzeul Satului Maramureșean și în Parcul Central din Sighetu Marmației.

Tradiții la Muzeul Satului

Potrivit autorităților locale, „Muzeul Satului Maramureșean va deveni un adevărat spațiu al sufletului, unde credința, obiceiurile și comunitatea se întâlnesc într-o atmosferă de sărbătoare”. Evenimentul debutează în jurul prânzului cu un moment religios, urmat de prezentarea tradițiilor și obiceiurilor pascale din satele maramureșene.

Obiceiuri și preparate, în gospodăriile muzeului

Gospodăriile din Muzeul Satului vor fi deschise pe parcursul după-amiezii de luni pentru ca vizitatorii să poată „descoperi farmecul satelor maramureșene”, au precizat organizatorii. În incinta acestora, „ vor fi prezentate obiceiuri pascale, costume tradiționale și preparate specifice”.

Ansambluri și grupuri vocal-instrumentale vor susține momente folclorice, care vor întregi atmosfera de sărbătoare. Printre acestea, se numără Ansamblul „Mugurelul” și elevii Școlii de Artă „Gheorghe Chivu”, una dintre cele mai vechi instituții de profil din țară.

Evenimentul este organizat de autoritățile locale, alături de instituții culturale din zonă, și reunește artiști, meșteșugari și comunități din Maramureș.