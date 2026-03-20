Persoanele care fac cumpărături frecvent și stau mult timp pe rețelele sociale ar putea fi considerate dependente

Excesele privind jocurile pe calculator, rețelele de socializare și cumpărăturile ar putea fi clasificate din punct de vedere medical. Unii experții propun că persoanele care fac cumpărături frecvent și stau mult timp pe rețelele sociale sau la jocuri să fie considerate dependente.
Petru Mazilu
20 mart. 2026, 09:04, Life-Inedit

Psihiatrii iau în considerare extinderea definiției dependenței astfel încât aceasta să acopere mai multe aspecte ale vieții moderne, potrivit Live Science. Pe modelul jocurilor de noroc, experții analizează dacă shopping-ul și gaming-ul excesive ar trebui să fie introduse pe lista oficială cu dependențe. De asemenea, analiza vizează unele comportamente sexuale și modul de utilizare a rețelelor de socializare.

Un studiu publicat recent în revista Comprehensive Psychiatry analizează diferite tipuri de comportament. Experții au încercat să stabilească dacă este vorba despre un obicei prost sau despre o dependență, așa cum este în cazul jocurilor de noroc și al consumatorilor de alcool, tutun și droguri.

Clasificarea unor comportamente drept dependențe presupune alcătuirea unui cadru util pentru medici. De asemenea, criteriile clare i-ar putea ajuta pe oameni să recunoască sau să identifice o problemă.

