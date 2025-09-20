Program Zilele Bucureștiului 2025. Ce evenimente sunt organizate în Capitală pe 20 și 21 septembrie

Bucureștenii, dar și cei care se află sâmbătă și duminică în Capitală, vor putea lua parte la mai multe activități organizate cu ocazia Zilelor Bucureștiului. Primăria Capitalei anunță concerte în aer liber, spectacole de teatru, proiecții de film, expoziții, dar și tururi ghidate care vor transforma mai multe zone din oraș într-un traseu cultural și de divertisment.

Anul acesta, Bucureștiul împlinește 566 de ani de la prima sa atestare documentară.

Plimbări gratuite cu autobuzul turistic și cu primele modele de tramvaie

Pe 20 și 21 septembrie, autobuzele turistice Bucharest City Tour vor circula gratuit. Cele 14 stații de pe traseul cu autobuzul supraetajat sunt: Piața Presei, Muzeul Satului, Arcul de Triumf, Piața Victoriei, Calea Victoriei (două stații), Palatul Parlamentului, Piața Unirii, Universitate, Piața Romană, Piața Victoriei, Piața Charles de Gaulle, Sos. Kiseleff și Piața Presei. Programul liniei turistice Bucharest City Tour este 10:00 – 23:00, iar autobuzele vor circula la un interval de 30 de minute.

În plus, bucureștenii se pot plimba cu primele modele de tramvaie, gratuit, pe trasee precum Bucur Obor – Piața Sudului – Șos. Viilor – Gara de Nord, Gara de Nord și CFR Progresul, Gara de Nord și Depoul Victoria.

Program Zilele Bucureștiului, 20 septembrie

Orele 10:00-17:30 – Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului – Expoziția „Bucureștiul Interbelic” – Arcul de Triumf: Publicul este invitat să descopere atmosfera Capitalei din perioada interbelică printr-o amplă expoziție de fotografie.

Orele 10:30-13:00 și de la 14:00-15:00 – Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului organizează reconstituiri istorico-militare și ceremonii de omagiere a eroilor, la Arcul de Triumf și pe Calea Victoriei.

Asociația Tradiția Militară va aduce în fața publicului scene emblematice din trecut. Uniforme atent documentate, echipamente autentice și replici fidele vor readuce istoria la viață, cinstind eroismul pompierilor români și comemorând lupta din 13 septembrie 1848.

Orele 10:00-03:00 – „Primăria Deschisă” – un eveniment organizat de ARCUB, prin care sediul Primăriei Municipiului București își deschide porțile vizitatorilor, invitând publicul la tururi ghidate, proiecții de film, expoziții și activități creative, dar și la o instalație colectivă dedicată Orașului de azi. Accesul este gratuit.

Ora 10.00 – Tururi ghidate în centrul Bucureștiului – Muzeul Municipiului București oferă gratuit bucureștenilor șase tururi ghidate în ziua de sâmbătă, 20 septembrie, începând cu ora 10.00, cu următoarele teme și locuri de întâlnire:

1. Sub Universitate: vestigiile de sub noi. Punct de plecare: Universitatea din București – Traseu: Esplanada din fața Facultății de Istorie.

2. Sub Cartierul Evreiesc: istorii uitate • Punct de plecare: Strada Sfânta Vineri (zona fostei Sinagogi Malbim) • Traseu: Strada Sfânta Vineri – Halele Traian – Bulevardul Mircea Vodă.

3. Străzi și hanuri dispărute din Centrul Vechi • Punct de plecare: Hanul lui Manuc • Traseu: Hanul lui Manuc – Strada Șelari – zona Hanului Constantin Vodă – Curtea Veche.

4. Hanuri, biserici și viața Orașului medieval • Punct de plecare: Curtea Veche • Traseu: Curtea Veche – Hanul cu Tei – Biserica Sf. Dumitru – Lipscani.

5. De la Rosetti la Kogălniceanu – Primul bulevard al Orașului • Punct de întâlnire: Piața Rosetti, nr. 1 • Traseu: Piața Rosetti – Bulevardul Carol I – Universitate – Bulevardul Regina Elisabeta – Piața Kogălniceanu.

6. Stilul brâncovenesc în spațiul bucureștean • Punct de plecare: Palatul Suțu (Sala medievală) • Traseu: Palatul Suțu – Biserica Sfântul Gheorghe cel Nou – Biserica Colței.

Pe tot parcursul zilei, Piețele Universității și Constituției vor fi animate de expoziții foto, filme documentare, spectacole de muzică și performance-uri artistice. „Dâmbovița Delivery” aduce pentru prima dată un spectacol pe apă, „Sirene pe Dâmbovița”, iar iMapp Bucharest va ilumina Palatul Parlamentului prin video mapping și concerte live.

Program Zilele Bucureștiului 21 septembrie

Orele 10:00 – 22:00 PROEDUS – Piața Universității devine, pentru două zile, un colț de București de altădată. PROEDUS organizează expoziții foto cu imagini de epocă, proiecții de filme documentare, studiouri foto retro și animatori costumați vor readuce atmosfera interbelică a Orașului. Vizitatorii pot lua parte la activități tematice și își pot face fotografii într-un decor inspirat din farmecul Micului Paris.

Activitățile continuă și în miezul zilei

Orele 12:00 – 19:00 – Piața Constituției – Food Truck Festival în Piața Constituției, în cadrul iMapp

Orele 16:30 – 18:00 Teatrul Ion Creangă – Traseul Paradei personajelor de poveste TIC pe Calea Victoriei (din Bd. Dacia pana la intersecția cu Athenee Palace)

Atmosfera de sărbătoare se prelungește spre seară

Orele 19:00 – 23:00 – Legendarul raliu internațional Gumball 3000 – peste 100 de supermașini, de la modele personalizate la clasice și hypercar-uri rare vor fi conduse de o distribuție internațională de celebrități, influenceri, artiști, sportivi de renume, actori, gameri, YouTuberi și lideri din business, din peste 40 de țări. Parada va sosi în Piața Constituției începând cu ora 19:30, pentru un festival dedicat automobilelor, muzicii și proiecțiilor.

În exclusivitate pentru București, la ora 18:45 va avea loc lansarea globală a modelului Koenigsegg Jesko „Cobyx”, unul dintre cele doar 125 de exemplare produse din acest hypercar extrem de rar!

Publicul se va putea bucura de DJ set-uri susținute de vedetele Gumball 3000 și de un spectacol de light mapping live, pe fațada Palatului Parlamentului.

Orele 18.00 – 22.00 – ARCUB – Piața Festivalului George Enescu – de la ora 18:00 are loc concertul „Opereta Stars”, care aduce farmecul operetei în centrul Capitalei, iar la 19:00, Big Band-ul Radio România, condus de Simona Strungaru, închide festivalul cu un program plin de energie.