Richard Gere, sinceritate debordantă. Îşi recunoaşte temerile legate de revenirea la actorie

"Acesta este primul interviu pe care îl dau pentru acest film, aşa că este complet proaspăt. De aici încolo, voi fi spus totul”, aşa a început Richard Gere discuţia despre cel mai recent film al său, Maybe I Do, relatează Sky News.

De o sinceritate debordantă, vedeta cunoscută pentru comediile romantice de succes, printre care Pretty Woman şi Runaway Bride, nu a mai făcut un film din 2017: „De fiecare dată când încep un proiect, mă cam întreb dacă ştiu ce fac. Şi după trei ani în care nu am făcut un film sau nu am lucrat în teatru, mă întreb dacă mai ştiu cum se face, dacă am ştiut vreodată cum se face. Dar cred că este ca mersul pe bicicletă”.

Pauza pe care şi-a luat-o Gere a fost în mare parte din cauza pandemiei. Gere a petrecut izolarea şi perioada următoare cu soţia şi copiii săi, aşteptând ocazia potrivită care să-l atragă înapoi la actorie: „Am stat acasă cu familia mea. Măsurile pentru a face filme în acea perioadă erau atât de descurajante încât nu am vrut să trec prin ele, aşa că m-am relaxat puţin şi apoi a venit scenariul. Michael Jacobs, un tip foarte drăguţ, a scris acest scenariu amuzant. M-am gândit că este o modalitate de a mă întoarce la muncă cu un film adult, dar distractiv, cu actori pe care îi cunoşteam şi cu care lucrasem înainte şi în care aveam încredere".

Filmul se numeşte Maybe I Do şi este despre un cuplu care se gândeşte să se căsătorească şi care îşi adună părinţii, doar pentru a descoperi că deja se cunosc bine.

Fiica este interpretată de Emma Roberts - nepoata Juliei Roberts, cu care Gere a făcut echipă atât pentru Pretty Woman, cât şi pentru Runaway Bride.

"A fost amuzant", a spus el despre colaborarea cu Emma: "Ea îmi ştia filmele mai bine decât mine, cele pe care le făcusem cu Julia. Şi a existat o anumită ironie în asta".

Roberts a declarat pentru Backstage că a apucat să-i spună mătuşii sale că lucrează cu Gere abia după ce s-a întâmplat: „I-am spus abia recent că am lucrat cu Richard. Îmi place Runaway Bride, îmi place Pretty Woman, aşa că a fost foarte distractiv să lucrez şi cu el, iar el este atât de drăguţ. Este ca un cerc complet, el interpretându-l pe tatăl meu după ce el şi mătuşa mea au lucrat atât de mult împreună".

Personajul lui Gere din film este oarecum blazat, sătul de faptul că îmbătrâneşte.

"E o prostie să nu te implici în îmbătrânire”, spune actorul, deloc îngrijorat: „Am un copil de doi ani şi jumătate şi unul de trei ani şi jumătate - aproape patru ani şi unul de zece ani, aşa că nu prea îmi permit luxul de a mă gândi la timp sau la îmbătrânire. Îmbătrânirea este inevitabilă”.