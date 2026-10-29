Serialul „Vecinii”, refăcut cu ajutorul inteligenței artificiale. Un fost membru al echipei: „Ca și cum ai tăia un Picasso în bucăți”

Serialul „Vecinii” (Neighbours), în care a jucat și celebra actriță Margot Robbie, va fi transformat într-o serie de videoclipuri scurte, concepute pentru a fi urmărite pe telefoanele mobile. Potrivit BBC, inițiativa aparține companiei Fremantle, producătoarea serialului australian, care colaborează cu firma americană RoseBerry Media.

Cele două companii susțin că proiectul va aduce serialul în atenția unei noi generații de spectatori. Cu toate acestea, mai mulți foști actori și membri ai echipei de producție sunt nemulțumiți că imaginile, vocile și munca lor ar putea fi reutilizate fără acordul lor.

Cum va fi folosită inteligența artificială

Noua versiune va fi realizată din secvențe ale episoadelor originale, cu ajutorul unei tehnologii care poate analiza cantități mari de material video.

Inteligența artificială va parcurge peste 9.300 de episoade pentru a identifica poveștile personajelor, momentele importante și scenele care ar putea fi folosite în noul format.

Potrivit producătorilor, tehnologia nu va crea scene noi, nu va modifica fețele actorilor și nu va genera voci artificiale. Toate imaginile, dialogurile și interpretările vor proveni din materialele difuzate anterior, iar un editor va verifica și aproba fiecare etapă a procesului.

Primele videoclipuri se vor concentra asupra personajului Donna Freedman, interpretat de Margot Robbie între 2008 și 2011.

Actorii spun că nu și-au dat acordul

Matt Werkmeister, care s-a alăturat distribuției în 2005, la vârsta de 13 ani, și l-a interpretat pe Zeke Kinski, spune că nu a fost contactat de companiile implicate.

Actorul, în prezent producător și regizor la Melbourne, consideră că reutilizarea imaginilor și vocilor ar trebui să se facă numai cu acordul celor implicați, inclusiv al scenariștilor.

„Dacă creează o nouă microdramă din ceva care există deja, consider că este nevoie de consimțământ pentru folosirea imaginii și vocii noastre, precum și din partea scenariștilor”, a declarat acesta.

El a explicat însă că, atunci când a semnat contractul, în urmă cu două decenii, platformele de streaming nu existau, motiv pentru care nu știe exact ce drepturi are asupra materialelor respective.

Aceeași incertitudine o are și Sam Clark, care l-a interpretat pe Ringo Brown între 2006 și 2010. Personajul său s-a căsătorit în serial cu personajul interpretat de Margot Robbie.

Clark, în prezent producător și actor de voce la Los Angeles, spune că a aflat despre proiect de la un prieten.

„Nu am o părere negativă despre faptul că munca noastră de acum atâția ani primește o a doua viață, atât timp cât nu este manipulată pentru a crea povești noi”, a declarat actorul.

El a adăugat că încearcă să înțeleagă ce drepturi se aplică în prezent, deoarece inteligența artificială și rețelele sociale nu existau în forma actuală atunci când și-a semnat contractul.

„Ca și cum ai tăia un Picasso în bucăți”

Bruce Findlay, în vârstă de 68 de ani, a lucrat ca inginer de sunet la „Vecinii” încă de la primul episod. Cu o experiență de aproape cinci decenii în televiziune, el spune că serialul ocupă un loc special în viața sa.

Findlay critică ideea de a transforma episoadele originale în videoclipuri scurte cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Este ca și cum ai tăia un Picasso în bucăți și l-ai reconstrui”, a declarat acesta.

„Am muncit atât de mult pentru a realiza acest produs… iar acum îl taie în bucățele, le aruncă în aer și le pun la loc folosind inteligența artificială. Asta devalorizează întregul proces”, a adăugat fostul membru al echipei.

Ce spun companiile care pregătesc noua versiune

Guy Hameiri, directorul RoseBerry Media, a explicat că proiectul reprezintă prima utilizare a instrumentului de inteligență artificială dezvoltat de companie pentru analizarea arhivei serialului „Vecinii”.

Scopul este realizarea unor episoade în format vertical, adaptate ecranelor telefoanelor mobile.

Potrivit acestuia, materialele originale vor fi reinterpretate pentru a atrage un public nou și pentru a le oferi o nouă valoare comercială.

La rândul său, Jens Richter, responsabil pentru activitățile comerciale și internaționale ale Fremantle, consideră că proiectul demonstrează cum tehnologia și creativitatea pot valorifica producțiile mai vechi.

Sindicatele cer respectarea drepturilor angajaților

Pentru utilizarea materialelor originale și drepturile persoanelor care au lucrat la serial, Fremantle poartă discuții cu două sindicate. Actorii și scenariștii urmează să primească plăți suplimentare pentru reutilizarea muncii lor. Plățile nu se aplică însă și celorlalți membri ai echipei tehnice.

Media, Entertainment and Arts Alliance (MEAA), sindicatul australian care reprezintă angajații din industria media, divertismentului și artelor, a confirmat discuțiile.

„Angajații ar trebui consultați înainte ca imaginea sau experiența lor profesională să fie folosită într-un mod pe care nu și l-ar fi putut imagina atunci când au semnat contractele, cu zeci de ani în urmă”, a declarat Adam Portelli, directorul general interimar al organizației.

Serialul australian „Neighbours”, lansat în 1985, s-a încheiat în 2025, după patru decenii în care a devenit una dintre cele mai cunoscute producții de televiziune din Australia.