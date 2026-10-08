Donald Trump, delir pe tema inteligenței artificiale: Cine nu folosește termenul de „superinteligență” va fi tratat ca un inamic

„Casa Albă consideră drept „inamic” pe oricine folosește termenul „Inteligență Artificială” în detrimentul noului termen, larg acceptat și mai precis de „Superinteligență”!”, a transmis președintele pe rețeaua sa de socializare.

Mesajul vine la scurt timp după ce Trump a anunțat crearea unui grup de lucru guvernamental intitulat „Super Forța de Informații”, structură plasată sub comanda directorului Serviciului Național de Informații, Jay Clayton.

Misiunea noii entități este de a garanta că Statele Unite își mențin poziția de lider mondial în domeniu și de a gestiona interacțiunea administrației cu publicul.

Președintele american s-a poziționat de mai multe ori în favoarea nereglementării inteligenței artificiale, considerând-o o tehnologie a viitorului, deși mai mulți lideri din domeniu au făcut mai multe apeluri pentru oprirea progresului tehnologiei.

În trecut președintele a acuzat „o conspirație sinistră împotriva IA și a centrelor de date”, declarând: „Cine câștigă cursa pentru IA, câștigă totul! Suntem înaintea Chinei și a tuturor celorlalți și vom continua să fim astfel”.

Liderii din domeniu au semnat și un acord prin care marile companii din domeniul inteligenței artificiale își asumă autoreglementarea, fără intervenția Guvernului american pentru a limita dezvoltarea noilor modele de inteligență artificială.