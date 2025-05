Studiu. O genă explică de ce bărbaţii sunt mai înalţi decât femeile

Cercetătorii de la Geisinger College of Health Sciences din Danville, Pennsylvania , au publicat rezultatele studiului luni în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, potrivit AFP.

Bărbaţii au un cromozom X şi un cromozom Y, în timp ce femeile au doi cromozomi X (unul activ şi unul în mare parte inactiv, notat Xi). Se ştie că aceşti cromozomi adăpostesc factori genetici care contribuie la înălţime, inclusiv gena SHOX, care este situată în apropierea vârfurilor lor.

Deoarece gena SHOX este prezentă atât pe cromozomul X, cât şi pe cromozomul Y, cercetătorii s-au întrebat dacă are un efect diferit asupra fiecărui cromozom şi dacă existenţa cromozomului Y creşte înălţimea unei persoane.

Pentru a testa ipoteza, oamenii de ştiinţă au căutat persoane cu un număr mai mare sau mai mic de cromozomi X şi/sau Y, o afecţiune numită aneuploidie (când celula nu are 46 de cromozomi). Pentru a le identifica, oamenii de ştiinţă au analizat profilurile genetice stocate în trei biobanci (depozite de date genetice şi medicale anonimizate) ale unui milion de persoane. Una dintre acestea a fost localizată în Marea Britanie, iar celelalte două în Statele Unite .

Folosind datele colectate, echipa a reuşit să identifice 1.225 de persoane cu cromozomi X sau Y lipsă sau în plus.

În urma analizei, oamenii de ştiinţă au dezvăluit că un cromozom Y suplimentar a dus la o înălţime mai mare decât un cromozom X suplimentar, indicând faptul că gena SHOX este exprimată diferit pe cromozomii X şi Y.

Potrivit cercetătorilor, un cromozom Y în plus „conferă 3,1 centimetri în plus, indiferent de variabilele hormonale”.