Secretarul Apărării din SUA a distribuit un video în care pastori spun că femeile nu ar trebui să aibă drept de vot

Materialul, de aproape șapte minute, îl prezintă pe pastorul Doug Wilson, cofondator al rețelei de biserici Communion of Reformed Evangelical Churches (CREC) din Idaho, declarând că își dorește ca SUA și întreaga lume să fie „creștină” și că femeile nu ar trebui să aibă drept de vot, scrie The Guardian.

Un alt pastor intervievat, Toby Sumpter, a spus că, în viziunea lui, votul ar trebui exprimat de „șeful gospodăriei”, de obicei soțul, după consultarea cu familia. O enoriașă intervievată a afirmat că își consideră soțul capul familiei și că „i se supune”. În același reportaj, Wilson respinge și ideea ca femeile să ocupe funcții de conducere în armată sau roluri de luptă în prim-plan.

Hegseth a distribuit reportajul cu mesajul „All of Christ for All of Life” („Tot Hristosul pentru toată viața”). Potrivit CNN, el este membru al unei biserici afiliate CREC, iar un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat că Hegseth „apreciază multe dintre scrierile și învățăturile lui Doug Wilson”.

Reacțiile nu au întârziat. Doug Pagitt, pastor și director al organizației progresiste Vote Common Good, a descris aceste idei drept „foarte îngrijorătoare” și reprezentative pentru „grupuri extremiste ale creștinismului”.

Gestul lui Hegseth vine pe fondul intensificării eforturilor administrației Trump de a promova naționalismul creștin, cu măsuri precum înființarea unui birou pentru credință la Casa Albă și a unui grup de lucru federal împotriva așa-numitului „bias anti-creștin” în instituțiile guvernamentale.

În plus, Hegseth a organizat, în luna mai, primele slujbe de rugăciune creștină în incinta Pentagonului în timpul programului de lucru, invitând angajați și militari prin emailurile oficiale ale instituției. Acțiunile sale ridică întrebări privind separarea Bisericii de stat, un principiu consacrat de Primul Amendament al Constituției SUA.