SUA: Forțele Aeriene vor refuza plata pensiei anticipate membrilor transgender

Măsura înseamnă că membrii transgender vor fi acum puși în fața alegerii de a accepta o plată forfetară de concediere oferită soldaților juniori sau de a fi concediați din serviciu.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene a declarat pentru Associated Press că „deși membrilor cu 15-18 ani de serviciu onorabil li s-a permis să solicite o excepție de la politică, niciuna dintre excepții nu a fost aprobată”. Aproximativ o duzină de membri ai serviciului au fost „notificați prematur” că vor putea să se pensioneze înainte ca această decizie să fie revocată, potrivit purtătorului de cuvânt care a vorbit sub condiția anonimatului.

O notă emisă luni, în care se anunța noua politică, care a fost analizată de AP, preciza că decizia de a refuza beneficiile de pensionare a fost luată „după o analiză atentă a cererilor individuale”.

Metode și opțuni de plecare pentru militarii transgender

Măsura vine după ce, la începutul lunii mai, Curtea Supremă a acordat Pentagonului permisiunea de a continua interzicerea tuturor soldaților transgender care servesc în armată. Câteva zile mai târziu, secretarul apărării Pete Hegseth a anunțat o politică care le-ar oferi soldaților transgender care servesc în mod deschis în prezent opțiunea de a pleca voluntar și de a primi o indemnizație unică de plecare sau de a fi disponibilizați involuntar la o dată ulterioară.

Un oficial al Pentagonului a declarat reporterilor în luna mai că această politică este considerată a trata „pe oricine este afectat de ea cu demnitate și respect”.

Cu toate acestea, la sfârșitul lunii iulie, soldații transgender au declarat pentru Military.com că ei consideră întregul proces de disponibilizare, care a inclus revenirea la sexul biologic în dosarele lor de serviciu, ca fiind „dezumanizant” sau „o cruzime deschisă”.

Lupta se va muta în instanță

Shannon Leary, o avocată care reprezintă persoanele LGBTQ+ în cazuri de discriminare la locul de muncă, spune că se așteaptă ca decizia de joi să fie contestată în instanță. „La prima vedere, pare destul de arbitrară și crudă”, a spus ea. „Acești militari și-au dedicat viața slujirii țării noastre”.

În mod normal, a spus Leary, când se oferă pensionarea anticipată în armată, aceasta este disponibilă pentru toți membrii care au servit peste 15 ani. Ea a spus că se așteaptă ca și alte ramuri ale armatei să urmeze exemplul Forțelor Aeriene.

Logan Ireland, sergent-major în Forțele Aeriene ale SUA, cu 15 ani de serviciu, inclusiv o misiune în Afganistan, este unul dintre aviatorii afectați de această politică. „Mă simt trădat și devastat de această veste”, a declarat el.

Ireland a spus că i s-a comunicat miercuri că i se refuză pensionarea, când superiorii săi, „cu lacrimi în ochi”, i-au dat vestea.

Oficialii au declarat că, la data de 9 decembrie 2024, existau 4.240 de soldați diagnosticați cu „disforie de gen” în serviciul activ, în Garda Națională și în Rezervă. Oficialii Pentagonului au decis să utilizeze această afecțiune și diagnosticul ei ca principală metodă de identificare a soldaților trans.