Summer Well 2026: Programul complet pe zile și ore la Domeniul Știrbey din Buftea

Ediția cu numărul 15 îi aduce în România pe Nick Cave & The Bad Seeds, Palaye Royale, Charlotte Cardin și Two Feet, alături de numeroși artiști aflați în premieră pe scena festivalului.

Prima zi, deschisă de Charlotte Cardin și Two Feet

Ediția aniversară debutează vineri, 7 august, cu un program care se întinde până târziu în noapte pe cele trei scene ale festivalului.

Pe Orange Main Stage, Vicky Sometani va deschide seria concertelor, de la ora 18:15, urmată de DE’WAYNE, programat la 19:45. Artista canadiană Charlotte Cardin va urca pe scenă la 21:15, iar prima seară se va încheia cu concertul susținut de Two Feet, de la 23:00.

Pe Sunset Stage by ING x VISA, publicul îi va putea urmări pe Luana Genevieve (19:15), Bianca Oance (20:15) și Nu Genea (22:15).

În Electro Punk Club, atmosfera va fi întreținută de Getchoo, de la ora 21:00, iar The Molotovs vor încheia programul scenei la 22:15.

Palaye Royale, cap de afiș în a doua zi

Sâmbătă, 8 august, scena principală va găzdui concertele Rikas (18:00), Jungle by Night (19:30), Noga Erez (21:15), iar seara va culmina cu apariția trupei Palaye Royale, programată pentru 23:15.

Pe Sunset Stage by ING x VISA vor concerta On The Block (18:45), Zep (20:30) și 2hollis (22:15).

În Electro Punk Club, publicul îi va putea asculta pe Tourist, de la 21:00, și pe Tigercub, de la 22:15.

Nick Cave & The Bad Seeds închid ediția aniversară

Ultima zi a festivalului, duminică, 9 august, îl aduce în prim-plan pe unul dintre cei mai apreciați artiști ai scenei alternative internaționale. Nick Cave & The Bad Seeds vor susține concertul de închidere pe Orange Main Stage, de la 22:00.

Înaintea lor vor urca pe aceeași scenă Fat Dog (17:15), Nation of Language (18:45) și Jalen Ngonda (20:15).

Pe Sunset Stage by ING x VISA, programul include concertele +SHE+ (18:30), Chalk (19:30) și Yasmine Hamdan (21:15).

În Electro Punk Club, Armand Popa va deschide seara, iar Sailor Honeymoon va încheia programul scenei la ora 21:15.

Ediția cu numărul 15 are loc la Buftea

Summer Well 2026 se desfășoară în perioada 7-9 august pe Domeniul Știrbey Vodă din Buftea, în apropierea Bucureștiului. Ajuns la cea de-a XV-a ediție, festivalul propune și în acest an un mix de artiști consacrați și nume emergente ale scenei internaționale, distribuiți pe cele trei scene ale evenimentului.

Organizatorii au pregătit, pe lângă concerte, zone dedicate gastronomiei, instalații artistice și activități complementare, păstrând conceptul care a consacrat Summer Well drept unul dintre cele mai importante festivaluri boutique din România.