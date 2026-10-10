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Trenul frunzelor. Unde se află unul dintre cele mai spectaculoase trasee feroviare

Unul dintre cele mai spectaculoase trasee feroviare se află între Italia și Elveția. Supranumit „Trenul frunzelor”, acesta parcurge pădurile spectaculoase din Munții Alpi. Toamna, întreaga zonă se transformă căpătând nuanțe de galben, portocaliu și roșu.
Trenul frunzelor. Unde se află unul dintre cele mai spectaculoase trasee feroviare
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
10 oct. 2026, 10:53, Știri externe
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„Trenul frunzelor” este un traseu feroviar de 52 de kilometri care leagă Italia de Elveția.

Traseul oferă una dintre cele mai spectaculoase călătorii prin Alpi, în special toamna atunci când zona este multicoloră.

Drumul durează aproximativ două ore și trece prin văi alpine, chei și păduri, pe lângă cascade și sate pitorești, peste viaducte și prin tuneluri.

Calea ferată a fost inaugurată în urmă cu peste un secol. Pentru a păstra aspectul de epocă, vagoanele au interioare din lemn și finisaje clasice. Continuarea pe Mediafax Italia.

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