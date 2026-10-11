Trenul care sfidează gravitația. Traseul roșu care toamna urcă prin păduri aurii până la 2.000 de metri

Este un traseu feroviar de 61 de kilometri leagă Tirano, în Italia, de St. Moritz, în Elveția, și urcă de la 429 la 2.253 de metri.

Trenulețul Roșu și Bernina Express traversează Alpii prin sate mici și văi în care peisajul se schimbă la fiecare curbă.

Presa italiană îi spune și „cel mai lent expres din Europa”: nimeni nu se urcă în el ca să ajungă repede.

Trenul Roșu clasic pleacă din Tirano, în provincia Sondrio, și merge până la St. Moritz. Circulă în fiecare zi a anului, o dată pe oră.

Bernina Express face același drum, dar cu mai puține curse: trece granița în Elveția și intră în Valposchiavo.

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