Trupa americană de rock Foo Fighters lansează un nou album, al 12-lea din cariera formației

Trupa americană de rock Foo Fighters, inclusă în Rock And Roll Hall of Fame, a lansat vineri noul său album de studio, intitulat „Your Favorite Toy”, al 12-lea material discografic din cariera formației, consolidându-și statutul de una dintre cele mai longevive trupe de rock ale ultimelor decenii.
sursă foto: Foo Fighters
Petre Apostol
24 apr. 2026, 10:39, Știrile zilei

Noul album marchează o revenire la un sound mai direct și energic, descris de solistul Dave Grohl ca fiind „zgomotos, melodic și plin de libertate creativă”.

Materialul a fost înregistrat în mare parte în studio-uri improvizate și co-produs de trupă împreună cu Oliver Roman, păstrând o abordare minimalistă.

Albumul „Your Favorite Toy” conține 10 piese și include single-uri lansate anterior, precum „Caught in the Echo”, „Your Favorite Toy” și „All of the People”.

Albumul marchează și debutul oficial la tobe al lui Ilan Rubin, noul membru al formației, care îl înlocuiește pe Josh Freese.

În paralel, trupa pregătește un turneu mondial amplu, intitulat Take Cover Tour, care va debuta în Statele Unite ale Americii pe 28 aprilie. Seria de concerte urmează să continue în Europa în iunie, apoi în America de Nord în august și septembrie, cu opriri finale în Australia și Noua Zeelandă în 2027.

După succesul albumului anterior, But Here We Are (2023), care a ajuns în top 10 Billboard 200, noul proiect confirmă continuitatea creativă a trupei intrată în Rock and Roll Hall of Fame.

Cu o carieră de peste două decenii, Foo Fighters își consolidează poziția ca una dintre cele mai constante forțe din rock-ul modern.

Recomandarea video

