Trupa U2 lansează EP-ul „Easter Lily”. Bono anunță un nou album aflat în lucru

Noul disc vine după „Days of Ash” și abordează teme personale precum prietenia, credința, pierderea și speranța. Materialul include și o contribuție semnată de Brian Eno, pe piesa „Coexist”, prezentată ca o compoziție dedicată familiilor afectate de conflicte.

În paralel cu lansarea, solistul Bono a confirmat că trupa lucrează la un nou album de studio, succesorul lui „Songs of Surrender” (2023).

„Suntem în studio, încă lucrăm la un album zgomotos, dezordonat, ‘nejustificat de colorat’, gândit pentru a fi cântat live… acolo unde U2 trăiește. Ne uităm în continuare la rock’n’roll-ul vibrant ca la un act de rezistență împotriva tuturor acestor lucruri neplăcute de pe micile noastre ecrane. Sunt, cu siguranță, niște ‘ani de rătăcire’ pentru mulți dintre noi, privind haosul din lume”, a declarat artistul, într-un comunicat oficial.

Acesta a subliniat că perioada actuală determină trupa să caute inspirație în propriile experiențe: „Este un moment în care trupa sapă mai adânc în viețile noastre pentru a găsi un izvor de cântece care să răspundă vremurilor”.

Noul material U2, influențat de Patti Smith

Referindu-se la „Easter Lily”, Bono a explicat că proiectul a pornit de la întrebări personale.

„Ne-am întrebat: sunt relațiile noastre la înălțimea acestor vremuri dificile? Cât de mult lupți pentru prietenie? Poate credința să supraviețuiască într-o lume în care sensul este distorsionat de algoritmi? Este religia doar ceva care ne dezbină sau există răspunsuri în profunzimea ei? Ne lipsesc ritualuri, ceremonii, dansuri din viețile noastre?”, a spus acesta.

Artistul a mai precizat că EP-ul este influențat de albumul „Easter” al Patti Smith, lansat în 1978.

„Easter Lily” este prezentat ca un proiect independent, menit să ofere fanilor muzică nouă până la finalizarea următorului album. Lansarea este însoțită și de o ediție digitală specială a revistei „Propaganda”.

U2, una dintre cele mai influente trupe din istoria muzicii, a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.