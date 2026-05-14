Legendara trupă irlandeză U2, invitată să cânte gratuit în Ciudad de México

Invitația a fost făcută în timpul vizitei formației la Ciudad de México, unde U2 filmează videoclipul pentru noul lor single „Street of Dreams”. Potrivit autorităților locale, propunerea a fost transmisă direct liderului trupei, Bono.

„Aceasta este o invitație pentru voi de a cânta în minunata noastră piață, Zócalo. Sunteți bineveniți și ne-ar face mare plăcere”, a declarat Clara Brugada, joi, într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare.

Bono a răspuns că formația își dorește să își înceapă viitorul turneu mondial în capitala Mexicului, oraș pe care îl consideră special pentru trupă. „Lucrăm la asta. În visurile noastre, am putea începe turneul aici. Iubim acest oraș”, a spus artistul irlandez.

Zócalo, una dintre cele mai mari piețe publice din lume, este un loc simbolic al Ciudad de México, unde au loc frecvent evenimente culturale și concerte de amploare. În martie, artista columbiană Shakira a stabilit un record de audiență pentru un concert gratuit în această locație.

Întâlnirea dintre oficialii orașului și membrii U2 a avut loc în Centrul Istoric al capitalei, unde artiștilor le-au fost oferite simboluri locale, inclusiv figurine ale axolotlului, specie endemică din Mexic.

Piesa „Street of Dreams” va fi inclusă pe viitorul album al trupei, așteptat să fie lansat în cursul acestui an.