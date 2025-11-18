Turiștii recomandă o țară mică din Europa: la fel de frumoasă ca Spania, Italia sau Grecia, dar mai ieftină și mai puțin aglomerată

O țară mică din Europa este mai accesibilă și mai puțin aglomerată decât locurile populare din Italia, Spania și Grecia, susțin turiștii care au vizitat Muntenegru, potrivit Express. Descoperirea apare în contextul în care supraturismul a provocat crize sociale în destinații tradiționale precum Tenerife, Mallorca și Barcelona, dar și pe insulele grecești. De aceea, din ce în ce mai mulți turiști se reorientează și aleg destinații de vacanță mai puțin cunoscute.

Numeroși turiști recomandă Muntenegru în mediul online. Există o țară mică și uimitoare în Europa, care este la fel de frumoasă ca Spania, Italia și Grecia, iar o vacanță acolo poate fi mult mai ieftină, scriu ei.

„Dacă mergeți în interiorul țării, este o țară destul de spectaculoasă. Am petrecut trei săptămâni lângă Kolasin acum câțiva ani. Drumeții fantastice. Peisaje naturale uimitoare… și am întâlnit doar un alt străin”, a relatat un turist pe Reddit.

Altul l-a completat. „Mi-a plăcut Muntenegrul. Am fost acolo în noiembrie 2016, așa că nu a fost foarte aglomerat. Am închiriat și o mașină și am făcut o mică excursie cu mașina în câteva parcuri și obiective turistice din afara orașului Kotor. Mi-a plăcut și să mă plimb prin oraș. Nu am avut probleme cu mâncarea și sunt vegetarian!”, a scris el în timp ce al treilea turist a lăudat o regiune a țării: „Golful Kotor este ireal – gândiți-vă la peisaje montane dramatice, ape cristaline și orașe vechi fermecătoare.”

Muntenegru, o țară mică și fermecătoare

Muntenegru este o țară cu ieșire la marea Mediterană, situată între Bosnia și Herțegovina, Serbia, Kosovo și Albania. Deși este mică, are o coastă superbă, care oferă vacanțe la plajă mult mai ieftine decât în alte țări europene.

Conform calculatorului costului vieții Numeo, o masă pentru două persoane la un restaurant costă în jur de 35 de euro, în timp ce o halbă de bere costă de obicei doar 2,50 euro. Prețurile sunt mult mai mici în comparație cu cele din Spania, Grecia și Italia.

Probabil, cea mai mare atracție a Muntenegrului este coasta unde se poate face plajă în lunile de vară. Printre cele mai populare plaje din Muntenegru sunt Mogren, Becici, Ploce și Long Beach.

Experții și turiștii au numeroase recomandări pentru cei care vor să meargă în Muntenegru. Conform recenziilor de pe TripAdvisor, în top este vizitarea Orașul Vechi Kotor. De asemenea, mai pot fi vizitate Orașul Vechi Budva, Lacul Skadar, Peștera Lipa și Mănăstirea Ostrog.