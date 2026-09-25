U2 s-a întors la școală. Bono și colegii săi au cântat pentru elevi în locul unde trupa s-a format acum 50 de ani

U2 a interpretat șapte piese într-un recital de aproximativ 30 de minute, încheiat cu „With or Without You”. Spectacolul a atras nu doar elevii, ci și oameni aflați în apropierea școlii, inclusiv muncitori de pe un șantier învecinat, care au urmărit concertul de la înălțime, relatează The Independent.

Totul a început cu un anunț pe avizier

Legătura dintre U2 și Mount Temple Comprehensive School datează de acum jumătate de secol.

Larry Mullen, care avea atunci 14 ani, a pus pe avizierul școlii un anunț prin care căuta muzicieni pentru înființarea unei formații.

Din grupul format ulterior au făcut parte Paul Hewson, devenit cunoscut în întreaga lume drept Bono, David Evans, viitorul The Edge, și Adam Clayton.

Formația s-a numit inițial Feedback și avea să treacă prin mai multe schimbări înainte de a adopta numele U2. Primul album al trupei, „Boy”, a apărut în 1980.

Tocmai „I Will Follow”, una dintre piesele de pe acel album, a fost aleasă pentru deschiderea concertului susținut vineri în fața elevilor.

Elevii au cântat alături de U2

Momentul nu a fost însă unul complet improvizat. La școală se afla o echipă de filmare, iar reprezentanți ai presei internaționale fuseseră prezenți pentru eveniment.

Unul dintre momentele speciale ale concertului a fost interpretarea piesei „One”. U2 a fost acompaniată de 32 de elevi care au cântat la instrumente cu coarde.

Alți elevi au urmărit spectacolul inclusiv de la ferestrele sălilor de clasă, au filmat cu telefoanele și au cântat împreună cu Bono.

Solistul a glumit cu publicul în mai multe rânduri. Înainte de „Vertigo”, Bono a folosit cunoscuta numărătoare de la începutul melodiei – „uno, dos, tres, catorce” – după care i-a avertizat în glumă pe elevi să nu ia lecții de spaniolă de la el.

Bono, mesaj pentru profesorii școlii

Revenirea la Mount Temple a avut și o componentă personală pentru membrii U2. Bono le-a adus un omagiu profesorilor și comunității din jurul școlii, amintind că aici formația a început să învețe una dintre cele mai dificile lecții: cât de multe lucruri mai avea de învățat.

Solistul a vorbit despre rolul colegilor, profesorilor și comunității în începuturile formației și despre influența pe care acel mediu a avut-o asupra drumului parcurs ulterior de U2.

Evenimentul a avut loc și în contextul promovării noului album al formației, „Carnaval De Luz”.

La 50 de ani de la anunțul prin care un adolescent pe nume Larry Mullen își căuta colegi pentru o trupă, U2 a revenit astfel în același loc pentru a cânta în fața unei noi generații de elevi.