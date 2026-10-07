Prima pagină » Life-Entertaiment » Un celebru actor american deschide un restaurant italian într-un sat francez

Un celebru actor american deschide un restaurant italian într-un sat francez

Un celebru actor american va deschide un restaurant de lux cu meniu italian într-un sat francez. Este vorba despre George Clooney care recent s-a mutat în Franța și a obținut cetățenia franceză. Totodată, el a achiziționat o casă în Italia, lângă Lacul Como.
Un celebru actor american deschide un restaurant italian într-un sat francez
sursa foto: Mediafax Foto
Petru Mazilu
07 oct. 2026, 09:09, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Celebrul actor american George Clooney va deschide un restaurant italian în satul Cotignac din regiunea Var aflată în sudul Franței.

Marea deschidere este programată pentru primăvara anului viitor, dar actorul nu a oferit detalii despre proiect.

Locul nu  fost ales la întâmplare. George Clooney, soția și copiii s-au mutat în regiunea franceză acolo unde au cumpărat o casă. De asemenea, actorul a primit cetățenia franceză.

Familia Clooney a plecat din SUA a duce o viață mai liniștită, departe de atenția constantă a Hollywoodului.

În plus, George Clooney este unul dintre criticii lui Donald Trump. Continuarea pe Mediafax Italia.

Recomandarea video

Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
G4Media
Moment neașteptat în minutul 10: Lionel Messi, surprins pe teren la retragerea din naționala Argentinei
GSP.ro
Am făcut calculul complet. Cât te costă să-ti ții copilul în facultate 1 an în 2026/2027, în funcție de oraș
Gandul
Părăsită de chirurgul căsătorit, vedeta Antena 1 surprinsă pe bancheta din spate, a clacat! N-a suportat că bărbatul și-a ales propria soție, și a ajuns de urgență la spital
Cancan
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport
„Nu am mai văzut așa ceva”. Un șofer și-a parcat dimineața mașina pe loc gratuit, iar după câteva ore a găsit marcaje albastre și amendă în parbriz
Libertatea
Irina Vasilcan, soţia arbitrului Gheorghe Moldovan, a rupt tăcerea după moartea lui. Ce s-a întâmplat între ei: „Am încercat să-l salvez”
CSID
De ce se moare, de fapt, pe șoselele din România? Statistica pe 2025 este uluitoare
Promotor