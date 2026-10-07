Un celebru actor american deschide un restaurant italian într-un sat francez

Celebrul actor american George Clooney va deschide un restaurant italian în satul Cotignac din regiunea Var aflată în sudul Franței.

Marea deschidere este programată pentru primăvara anului viitor, dar actorul nu a oferit detalii despre proiect.

Locul nu fost ales la întâmplare. George Clooney, soția și copiii s-au mutat în regiunea franceză acolo unde au cumpărat o casă. De asemenea, actorul a primit cetățenia franceză.

Familia Clooney a plecat din SUA a duce o viață mai liniștită, departe de atenția constantă a Hollywoodului.

În plus, George Clooney este unul dintre criticii lui Donald Trump. Continuarea pe Mediafax Italia.