Zurich Pride Festival 2026 va fi mai mic și cu taxă de intrare

Organizatorii Zurich Pride Festival 2026 au anunțat că evenimentul va fi organizat anul acesta la o scară mai redusă și că va fi necesară achiziționarea unui bilet pentru participare.
Andrei Rachieru
13 feb. 2026, 19:57, Știrile zilei

Decizia a fost luată pentru a asigura stabilitatea financiară după ce mai mulți sponsori majori au retras sau redus sprijinul pentru festival, scrie swissinfo.ch.

„După o analiză detaliată, am decis să organizăm Zurich Pride Festival 2026 la Turbinenplatz, pe un format mai mic și mai predictibil”, au transmis organizatorii vineri.

Introducerea unui sistem de bilete are rolul de a garanta securitatea planificării și de a stabiliza lichiditatea asociației care gestionează evenimentul. Scopul măsurilor este de a transforma organizarea festivalului într-una sustenabilă și independentă pe termen lung.

În ultima perioadă, mai multe companii mari au redus sau anulat sponsorizările pentru festivalurile Pride, nu doar în Zurich, ci și în alte orașe europene, ceea ce a determinat luarea acestor măsuri. Organizația intenționează ca membrii să voteze modificările propuse într-o ședință extraordinară săptămâna viitoare, urmând ca detaliile finale să fie comunicate ulterior.

Reacțiile publicului la anunțul postat pe Instagram au fost mixte. Unele persoane au exprimat dezamăgire și critici, în timp ce altele au înțeles necesitatea adaptării la condițiile financiare actuale.

Organizatorii au precizat că decizia privind biletele nu afectează demonstrația principală Zurich Pride, care rămâne programată în weekendul 19-20 iunie.

Evenimentul va continua să fie un moment de vizibilitate și susținere a comunității LGBTQ+, dar într-un format mai restrâns și mai sigur din punct de vedere financiar.

