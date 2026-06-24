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24 iunie, Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Tradițiile și obiceiurile păstrate de credincioși

Creștinii ortodocși sărbătoresc în fiecare an, pe 24 iunie, Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Este una dintre puținele sărbători dedicate nașterii unui sfânt, alături de Nașterea Maicii Domnului și Nașterea Domnului.
24 iunie, Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Tradițiile și obiceiurile păstrate de credincioși
Sursa foto: Facebook/ Creștin Ortodox
Oana Antipa
24 iun. 2026, 08:05, Life-Inedit
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Sfântul Ioan Botezătorul este considerat ultimul mare proroc al Vechiului Testament și cel care a pregătit venirea lui Iisus Hristos. În tradiția creștină, el este cunoscut drept Înaintemergătorul Domnului.

De ce este importantă această sărbătoare

Potrivit relatărilor biblice, Ioan Botezătorul este fiul preotului Zaharia și a soției sale, Elisabeta. Cei doi erau înaintați în vârstă și nu aveau copii.

Nașterea sa a fost vestită de Arhanghelul Gavriil, care i-a spus lui Zaharia că rugăciunile familiei au fost ascultate. Evenimentul este considerat o dovadă a intervenției divine și ocupă un loc important în tradiția creștină.

Ioan Botezătorul avea să devină cel care l-a botezat pe Iisus Hristos în apele Iordanului. De aceea, Biserica îl cinstește ca pe unul dintre cei mai importanți sfinți.

Una dintre puținele nașteri celebrate în calendar

Majoritatea sfinților sunt pomeniți în ziua trecerii lor la cele veșnice. În cazul Sfântului Ioan Botezătorul, Biserica a rânduit mai multe sărbători de-a lungul anului.

Pe lângă Nașterea din 24 iunie, credincioșii îl cinstesc și la Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, pe 7 ianuarie, la Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, pe 29 august, și la Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, pe 23 septembrie.

Aceste momente evidențiază rolul aparte pe care sfântul îl are în spiritualitatea creștină.

Tradiții păstrate în ziua de 24 iunie

În multe comunități, credincioșii participă la Sfânta Liturghie și rostesc rugăciuni pentru sănătate, pace și ocrotirea familiei.

În mediul rural se păstrează și astăzi obiceiul de a împodobi casele cu flori și plante culese în această perioadă. Ziua coincide cu sărbătoarea populară a Sânzienelor, iar cele două tradiții s-au influențat reciproc de-a lungul timpului.

În unele zone, oamenii evită muncile grele și aleg să petreacă ziua în liniște, alături de familie.

Cui îi spunem „La mulți ani” pe 24 iunie

Sărbătoarea este și un prilej de bucurie pentru cei care poartă numele Sfântului Ioan Botezătorul sau derivate ale acestuia.

Printre cele mai întâlnite se numără Ioan, Ion, Ioana, Ionela, Ionuț, Nelu, Neluța, Jana, Jan, Ionuța și Ivona.

În fiecare an, milioane de români își serbează onomastica în această perioadă, iar ziua de 24 iunie are o dublă semnificație. Pe lângă importanța religioasă, ea păstrează și numeroase tradiții populare care continuă să fie respectate în multe zone ale țării.

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