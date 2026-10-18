A dat 35 de dolari pe o geantă veche la un târg. Înăuntru a găsit patru plicuri roșii sigilate cu 400 de dolari

Autumn Buesking, din statul american Iowa, căuta printr-o grămadă de genți vechi când a dat peste una simplă, din material care imita pielea neagră, relatează People. A crezut că ar putea fi o geantă Coach, pe care și-o dorea de mult. Când a căutat eticheta, a găsit însă patru plicuri roșii sigilate.

„Ori am pierdut 35 de dolari, ori am făcut cea mai bună achiziție din viața mea”

Tânăra își amintea vag că, în cultura chineză, plicurile roșii sunt folosite pentru a dărui bani. Pipăindu-le, a simțit în fiecare câte o bancnotă împăturită și a estimat că ar putea fi în total vreo 20 de dolari.

Geanta s-a dovedit a fi de la marca Michael Green, nu Coach, iar modele asemănătoare se vând online cu 50–100 de dolari. Vânzătorul i-a cerut 35 de dolari. „Dacă erau 20 de dolari înăuntru, aveam o geantă care îmi place pentru 15 dolari. Dacă nu era nimic, tot un preț bun”, a explicat ea.

A rezistat tentației 20 de minute, cât a durat drumul până la hotel. Între timp le-a scris prietenilor: „Ori am pierdut 35 de dolari, ori am făcut cea mai bună achiziție din viața mea”. S-a filmat deschizând plicurile: în cele patru erau 400 de dolari.

Tradiția din spatele plicurilor

Din comentariile de pe rețelele sociale a aflat mai multe despre aceste plicuri, numite „hongbao” sau „angbao”, asociate mai ales cu Anul Nou Chinezesc. Culoarea roșie simbolizează norocul, fericirea și prosperitatea. Tradiția cere bancnote noi și evită orice sumă cu cifra 4, care în chineză sună asemănător cu cuvântul „moarte”. Sumele cu numere pare sunt preferate, iar cifra 8 este considerată cea mai norocoasă.

Unii internauți au întrebat-o dacă n-ar trebui să returneze banii. Geanta provenea însă de la un târg de vechituri, nu de la o persoană anume, așa că nu avea cum să găsească fostul proprietar.

Patru nunți, câte 100 de dolari

„Voi considera geanta asta geanta mea norocoasă pentru tot restul vieții”, spune tânăra.

Pentru bani a găsit repede o destinație: în octombrie are patru nunți. Ea și iubitul ei și-au făcut la începutul relației tatuaje temporare identice cu cuvântul „lucky” („norocos”). Așa că va dărui fiecărui cuplu câte 100 de dolari. „Cred că a fost scris să găsesc exact 400 de dolari, ca să pot da fiecărui cuplu câte 100 și să împart norocul găsit la New York”, a spus ea.