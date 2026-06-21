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A început vara? Depinde pe cine întrebi

Deși solstițiul de vară, produs pe 21 iunie, marchează începutul verii din punct de vedere astronomic, meteorologii consideră că sezonul cald a început cu câteva săptămâni mai devreme.
A început vara? Depinde pe cine întrebi
Andreea Tobias
21 iun. 2026, 20:08, Life-Inedit
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Diferența dintre vara astronomică și cea meteorologică este dată de modul în care sunt definite anotimpurile, una având la bază poziția Pământului față de Soare, iar cealaltă criterii climatice și statistice.

La ora 10:24, duminică, 21 iunie, a avut loc solstițiul. Acest moment marchează, din punct de vedere astronomic, începutul verii în emisfera boreală.

Solstițiul nu durează o zi întreagă, ci este un moment precis. Acesta se deplasează în fiecare an cu aproximativ șase ore, mai exact cu 5 ore, 48 de minute și 46 de secunde, conform Il Post.

Pentru a compensa această diferență, la fiecare patru ani se adaugă un an bisect. Astfel, variația solstițiului rămâne de doar câteva zile.

Cum diferă solstițiile de echinocții

Vara și iarna încep în ziua solstițiilor, când orele de lumină ating maximul, respectiv minimul. Echinocțiile marchează, în schimb, începutul toamnei și al primăverii.

În zilele de echinocțiu, ziua și noaptea au aproape aceeași durată. Diferența mică se datorează interacțiunii luminii cu atmosfera terestră.

Echinocțiile și solstițiile sunt printre cele mai facil de observat evenimente astronomice de pe Pământ. Multe culturi le-au folosit, de-a lungul timpului, pentru a marca schimbarea anotimpurilor.

De ce vara meteorologică începe mai devreme

Anotimpurile meteorologice sunt decalate cu aproximativ douăzeci de zile față de echinocții și solstiții. Din această perspectivă, vara începuse deja de câteva săptămâni.

Pământul se învârte în jurul Soarelui și, în același timp, se rotește în jurul propriului ax. Astfel, Soarele pare să răsară și să apună în fiecare zi, deși mișcarea este, de fapt, una aparentă.

Ziua și noaptea alternează din cauza mișcării de rotație a Pământului.

Anotimpurile, în schimb, sunt determinate de traseul Pământului pe orbita din jurul Soarelui.

Echinocțiul are loc atunci când planul ecuatorului celest se intersectează cu cel al eclipticii. La solstiții, cele două planuri se află la distanța maximă una față de cealaltă.

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