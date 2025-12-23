Prima pagină » Life-Inedit » Anna Kournikova și Enrique Iglesias au devenit părinți pentru a patra oară

Anna Kournikova și Enrique Iglesias au devenit părinți pentru a patra oară

Fosta jucătoare de tenis Anna Kournikova și partenerul ei, cântărețul Enrique Iglesias, au anunțat marți pe rețelele de socializare venirea pe lume a celui de-al patrulea copil al lor.
Petre Apostol
23 dec. 2025, Life-Inedit

Anna Kournikova, în vârstă de 44 de ani, a postat o fotografie cu nou-născutul, înfășurat într-o păturică de spital și cu o pălăriuță și un ursuleț alături, fără a dezvălui însă dacă este băiat sau fată.

În prezentarea imaginii, ea a scris: „My Sunshine 12.17.2025”, indicând că micuțul s-a născut pe 17 decembrie.

Cuplul are deja trei copii: gemenii Lucy și Nicholas, în vârstă de șapte ani, și Mary, în vârstă de cinci ani.

Cu o carieră de succes, dar scurtă, Anna Kournikova s-a retras din tenisul profesionist în 2003, din cauza problemelor de sănătate, și și-a păstrat viața de familie departe de ochii publicului.

În trecut, ea a fost considerată cea mai sexy femeie din lume și a fost recunoscută drept cea mai sexy jucătoare de tenis din toate timpurile.

Pentru a petrece mai mult timp acasă, Enrique Iglesias și-a redus programul turneelor, considerând că viața de tată este extrem de importantă.

