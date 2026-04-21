Arborele miraculos care elimină 98% din microplasticele din apă: alternativa naturală la soluțiile chimice

Cercetătorii au descoperit că un extract pe bază de sare obținut din semințele arborelui Moringa oleifera poate elimina aproape complet particulele de microplastic din apă. Studiul, realizat de o echipă condusă de Gabrielle Batista de la Universitatea de Stat din São Paulo și publicat în revista științifică ACS Omega, arată că această metodă naturală poate concura sau chiar depăși soluțiile chimice tradiționale, scrie Euronews.

Cum funcționează metoda

Atât extractul din moringa, cât și sulfatul de aluminiu – folosit pe scară largă în tratarea apei – acționează prin neutralizarea sarcinilor electrice ale particulelor de microplastic. Astfel, particulele se grupează în aglomerări mai mari, care pot fi filtrate mai ușor. Rezultatele arată că ambele metode elimină peste 98% din particulele de PVC. Totuși moringa s-a dovedit mai eficientă într-un interval mai larg de condiții. Microplasticele, particule mai mici de 5 milimetri, provin din surse precum anvelope, textile sau ambalaje degradate. Acestea pot pătrunde în organism și au fost asociate cu probleme de sănătate, inclusiv afecțiuni cardiovasculare, tulburări hormonale și chiar cancer. În plus, ele pot transporta alte substanțe toxice în lanțul alimentar.

Avantajele față de metodele chimice

Sulfatul de aluminiu, utilizat frecvent în stațiile de tratare a apei, poate genera reziduuri și ridica nivelul de aluminiu din apă, fiind asociat cu riscuri neurologice. În schimb, moringa oferă o alternativă mai ecologică: planta crește rapid, necesită puține resurse și contribuie la captarea carbonului. De asemenea, metoda ar putea reduce costurile și consumul de energie, deoarece nu necesită procese complexe de filtrare.

Limitări și pași următori

Deși rezultatele sunt promițătoare, cercetătorii atrag atenția că metoda trebuie testată la scară largă. Există și unele incertitudini, precum eliberarea de carbon organic dizolvat în apă, care ar putea necesita tratamente suplimentare. Utilizarea moringăi pentru purificarea apei nu este o idee nouă. Există dovezi că încă din Antichitate, inclusiv în Egiptul antic, planta era folosită pentru a curăța apa. Astăzi, în condițiile poluării globale, această tehnică ar putea deveni o soluție modernă pentru una dintre cele mai mari provocări ale mediului.