Prima pagină » Life-Inedit » Arborele miraculos care elimină 98% din microplasticele din apă: alternativa naturală la soluțiile chimice

Arborele miraculos care elimină 98% din microplasticele din apă: alternativa naturală la soluțiile chimice

Semințele arborelui moringa ar putea revoluționa filtrarea apei potabile, după ce un studiu arată că elimină până la 98% din microplastice, rivalizând cu metodele chimice folosite în prezent, arată Euronews.
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
21 apr. 2026, 09:01, Știri externe

Cercetătorii au descoperit că un extract pe bază de sare obținut din semințele arborelui Moringa oleifera poate elimina aproape complet particulele de microplastic din apă. Studiul, realizat de o echipă condusă de Gabrielle Batista de la Universitatea de Stat din São Paulo și publicat în revista științifică ACS Omega, arată că această metodă naturală poate concura sau chiar depăși soluțiile chimice tradiționale, scrie Euronews.

Cum funcționează metoda

Atât extractul din moringa, cât și sulfatul de aluminiu – folosit pe scară largă în tratarea apei – acționează prin neutralizarea sarcinilor electrice ale particulelor de microplastic. Astfel, particulele se grupează în aglomerări mai mari, care pot fi filtrate mai ușor. Rezultatele arată că ambele metode elimină peste 98% din particulele de PVC. Totuși moringa s-a dovedit mai eficientă într-un interval mai larg de condiții. Microplasticele, particule mai mici de 5 milimetri, provin din surse precum anvelope, textile sau ambalaje degradate. Acestea pot pătrunde în organism și au fost asociate cu probleme de sănătate, inclusiv afecțiuni cardiovasculare, tulburări hormonale și chiar cancer. În plus, ele pot transporta alte substanțe toxice în lanțul alimentar.

Avantajele față de metodele chimice

Sulfatul de aluminiu, utilizat frecvent în stațiile de tratare a apei, poate genera reziduuri și ridica nivelul de aluminiu din apă, fiind asociat cu riscuri neurologice. În schimb, moringa oferă o alternativă mai ecologică: planta crește rapid, necesită puține resurse și contribuie la captarea carbonului. De asemenea, metoda ar putea reduce costurile și consumul de energie, deoarece nu necesită procese complexe de filtrare.

Limitări și pași următori

Deși rezultatele sunt promițătoare, cercetătorii atrag atenția că metoda trebuie testată la scară largă. Există și unele incertitudini, precum eliberarea de carbon organic dizolvat în apă, care ar putea necesita tratamente suplimentare. Utilizarea moringăi pentru purificarea apei nu este o idee nouă. Există dovezi că încă din Antichitate, inclusiv în Egiptul antic, planta era folosită pentru a curăța apa. Astăzi, în condițiile poluării globale, această tehnică ar putea deveni o soluție modernă pentru una dintre cele mai mari provocări ale mediului.

Recomandarea video

SURSE | Marcel Ciolacu a închiriat un penthouse din zona Herăstrău, unde ar locui împreună cu Sorina Docuz
G4Media
Singura stradă din lume cu 3 sensuri de circulație. Care este al treilea sens?
Gandul
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Rita Branga, prima șefă de Parchet condamnată pentru mită într-un dosar DNA, la un pas de a obține anularea sentinței din cauza unei sticluțe cu parfum
Libertatea
Ciorbă mănăstirească de păstăi | Rețeta maicii Hrisantia de la Mănăstirea Valea Bistrei
CSID
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Promotor