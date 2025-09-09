Atmosferă precum pe Pământ pe o altă planetă? Descoperirea care apropie omenirea de a doua casă

Cercetătorii care studiază exoplaneta TRAPPIST-1e au detectat semne promițătoare ale unei atmosfere ce ar putea susține viața. Această lume de dimensiuni similare cu Terra se află într-o zonă „locuibilă” a stelei TRAPPIST-1, adică suficient de aproape de stea pentru a nu îngheța, dar nu atât de aproape încât să se evapore apa.

Folosind telescopul spațial James Webb, astronomii au analizat lumina stelară care trece prin posibila atmosferă a planetei în timpul tranzitului său și au căutat urme ale gazelor care pot susține viața așa cum o cunoaștem.

Semne bune pentru viață

Deși datele nu sunt definitive, indiciile sugerează prezența azotului molecular, principalul component al atmosferei Pământului. Mai exact, spectrul de lumină nu a arătat semne ale unor atmosfere bogate în dioxid de carbon, cum sunt cele ale lui Venus și Marte, ceea ce e un semnal pozitiv pentru scenariile „prietenoase” cu viața.

„TRAPPIST-1e rămâne una dintre cele mai convingătoare planete din zona locuibilă, iar rezultatele ne aduc cu un pas mai aproape de a înțelege ce fel de lume este”, potrivit astronomului Sara Seager de la Institutul Tehnologic din Massachusetts (MIT), citat de Science Alert.

Steaua sa – o pitică roșie activă și instabilă

Steaua planetei, TRAPPIST-1, este o pitică roșie din constelația Vărsătorului, mai rece și mai instabilă decât Soarele nostru, în jurul căreia orbitează cele 7 exoplanete descoperite în 2016. Acest tip de stea este cunoscut pentru activitatea sa intensă, cum ar fi explozii solare, care pot spulbera atmosferele planetelor din apropiere. Alte planete din același sistem, precum TRAPPIST-1d, nu par să aibă atmosferă, dar TRAPPIST-1e este situată puțin mai departe de stea și într-o poziție mai sigură.

Azotul, un indiciu al stabilității atmosferice

„Cea mai incitantă posibilitate este că TRAPPIST-1e ar putea avea o atmosferă secundară conținând gaze grele, precum azotul”, consideră Ryan MacDonald, astrofizician la Universitatea St. Andrews.

Ce înseamnă asta, mai exact? O atmosferă secundară este o atmosferă formată mai târziu în viața unei planete, nu una „moștenită” de la începutul formării sale. Dacă este compusă din gaze grele, cum ar fi azotul – gazul care domină și atmosfera Pământului – înseamnă că planeta ar putea avea condiții stabile și potrivite pentru a susține apă lichidă la suprafață. Azotul este un gaz stabil, neutru și foarte bun pentru viață, iar faptul că planeta ar putea avea o atmosferă de acest tip o face un candidat promițător pentru găzduirea vieții, sau cel puțin pentru condiții asemănătoare cu cele de pe Terra.

Atmosfera planetei este analizată de Webb

Chiar dacă există posibilitatea ca planeta să fie doar un corp stâncos lipsit de atmosferă, cercetătorii spun că sunt programate mai multe observații cu telescopul Webb, care va confirma sau infirma existența atmosferei în viitorul apropiat.

„Suntem la începutul unei noi ere a explorării”, apreciază astrofiziciana Ana Glidden de la MIT.

„Dar este incredibil să putem studia detaliile unei planete de dimensiunea Pământului, aflată la 40 de ani-lumină, și să ne întrebăm dacă viața este posibilă acolo”.

Pentru moment, TRAPPIST-1e rămâne o candidată serioasă la titlul de „cea mai asemănătoare cu Pământul” exoplanetă descoperită vreodată.