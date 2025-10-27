Regina Maria a României / Documentar History Channel, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea „inimii României”

Se împlinesc, pe 29 octombrie, 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României (1875 – 1938), iar History Channel nu ratează ocazia să reia producția sa special dedicată, probabil, celei mai iubite dintre romance, documentarul său care a mai fost difuzat în 2020 și 2021.

Intitulat „Maria – inima României” (realizat în 2018), documentarul, produs de Chainsaw Film Productions, cu sprijinul Academiei Române și al Institutului Cultural Român, are o durată de aproximativ o oră și douăzeci de minute.

Un documentar „documentat”

Filmul se concentrează pe viața și activitatea Reginei Maria a României, într-o perioadă de transformări majore pentru țară.

Documentarea a fost făcută pe baza consultărilor jurnalelor, caietelor personale ale Reginei Maria, imagini filmae, imagini de arhivă provenite din mai multe țări.

Regina Maria s-a născut la 29 octombrie 1875 în Anglia, fiind nepoata Reginei Victoria a Marii Britanii (mama ei fiind fiica Reginei, Maria de Edinburgh (Maria de Saxa-Coburg și Gota).

În 1893 s-a căsătorit cu Prințul Moștenitor al României, Ferdinand, și s-a mutat „într-un regat relativ nou, cu multiple provocări”, reușind să se adapteze la viața românească.

„Românii mei au o credință aproape mistică în puterile mele”

Regina Maria și-a asumat roluri importante în timpul Primului Război Mondial: a sprijinit moralul soldaților, a îngrijit răniții și bolnavii (de aici, de altfel, vine și expresia „mama răniților” sau „Regina soldat”).

Documentarul împletește povestea personală a Reginei cu eforturile sale pentru supraviețuirea României.

La Conferința de Pace de la Paris din 1919, unde România și-a susținut dreptul la unitate și recunoașterea internațională, Regina Maria a avut o contribuție extrem de important, desi nu a făcut parte din delegația oficială.

Simpla ei prezență, însă, a fost un joc abil de diplomație de tip „soft power”.

„Românii mei au o credință aproape mistică în puterile mele, ceva ce-mi dă forță și mă susține, dar mă și neliniștește puțin. Cuvântul unei femei poate schimba fața unor evenimente atât de mari?”, notase ea în memoriile sale.

„Regina Parisului”

„Cu credința unui suflet mare s-a dus Regina Maria la Paris și la Londra. A încercat lupta cu publicul cel mai greu de cucerit și reținut, și l-a învins.

A fost, cum spun ziarele franceze, o săptămînă de zile „Regina Parisului”, a acelui Paris care nu sufere nicio altă regalitate decît aceia care pune așa de mari calități și așa de mari talente la disposiția unei cause așa de drepte”, scria și Nicolae Iorga în „Neamul Românesc” la 25 aprilie 1919.

Este folosită vocea reală a Reginei

Documentarul vorbește și despre relația cu fiul său, Carol al II-lea, excluderea ei din viața politică, retragerea la Balcic și la Castelul Bran, dar și trecerea ei la Domnul, la 18 iulie 1938, la Castelul Peleș.

Filmul nu e un omagiu orb la adresa unei personalități din istoria României, ci arată și aspecte mai puțin „glorioase” ale epocii și ale monarhiei, ceea ce-i conferă autenticitate și complexitate.

Remarcabilă, de asemenea, este folosirea vocii reale a Reginei, restaurată audio, și alegerea actorului Marcel Iureș pentru vocea din off.