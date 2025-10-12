Piesa fabuloasă din aragonit, dorită și comandată de Regina Maria, expusă la Muzeul din Corund

Sunt locuri care poartă în ele și șlefuiesc veșnicia timpului, dincolo de vreme și de vremuri. Un astfel de loc l-a descoperit Gândul.ro, alături de oamenii de la organizația Visit Harghita, în satul Corund, mai exact la Muzeul de Aragonit.

Unele locuri se nasc și intră în istorie. În destinul lor este scris să nu își piardă niciodată tradițiile și nici strălucirea. Sunt acele locuri care poartă în ele și șlefuiesc veșnicia timpului, dincolo de vreme și de vremuri.

Piese unicat ajunse în toată Europa

Un astfel de loc l-am descoperit, alături de oamenii de la organizația Visit Harghita, în satul Corund, mai exact la Muzeul de Aragonit.

Unic în Europa, muzeul din zona Harghitei adăposteşte obiecte de o mare însemnătate istorică, sculptate în mineralul semipreţios, extrem de apreciat în întreaga lume, atât pentru frumusețea, cât și pentru proprietăţile sale, scrie gandul.ro.

Piesele realizate aici au ajuns, de-a lungul timpului, în lumea întreagă.

Multe din personalitățile vremii au venit special în această zonă, pentru a-și comanda obiecte din aragonit.

Un om – enciclopedie

Ceea ce face ca acest loc să fie unul regal este și faptul că însăşi Majestatea Sa, Regina Maria, ar fi comandat şi deținut de aici, în anul 1934 – pe vremea când venea în această zonă la băi cu familia regală – o bijuterie sculptată din această piatră rară, pe care regina și-a dorit-o foarte mult.

„Este un suport pentru bijuterii speciale ale Majestăţii Sale.

A venit cu schiţele proprii și a dat comanda pentru când trebuie să fie gata piesa”, povesteşte muzeograful Pal Zoltan, un om – enciclopedie, îndrăgostit de aceste locuri, care explică lucrurile și poveștile locului cu dedicare, pasiune și răbdare.

Cumpărători înstăriți

Comuna Corund din judeţul Harghita este recunoscută pentru arta olăritului şi celelalte meşteşuguri practicate, dar şi pentru resursele de subsol ce se găsesc în zonă.

Obiectele din aragonit erau, în special, adresate cumpărătorilor înstăriţi și lucrate pentru ei, întrucât se vindeau cu un preţ ridicat.

Tot din mâinile oamenilor care șlefuiau cu pricepere și cu răbdare aragonitul – oferindu-i strălucirea care-l făcea irezistibil – s-au lucrat câteva garnituri pentru scris, comandate chiar de Gheorghe Gheorghiu – Dej, primul lider al României Socialiste, dar și o fructieră pentru Georgi Dimitrov, primul ministru al Bulgariei între anii 1945-1949.

Istoria Muzeului de Aragonit

Un geolog ceh a descoperit strălucirea acestor locuri

Uzina de şlefuire a fost deschisă în 1914, după ce în 1908 minereul a fost descoperit în zonă de către geologul ceh Knop Vencel.

Uzina a funcţionat mai mult de 30 de ani, până în 1948, sub supravegherea familiei Knop.

Ulterior, aceasta a fost deschisă în 1950 în perioada comunistă, însă din cauza folosirii dinamitei în procesul de exploatare, resursele locale au fost distruse.

Unicate europene

Actualul muzeu se află pe același loc în care, cu o sută de ani în urmă, a fost amplasată uzina. Astăzi, tot ceea ce a mai rămas este acest muzeu deschis grupurilor de vizitatori în care se pot admira expuse tot felul de obiecte, de la vaze de flori, piese de şah, pipe, scrumiere, ceasuri etc.

„Unicate europene care se practică în Corund: prelucrarea de iască, olăritul, șlefuirea de bijuterii din aragonit”

Tradiția care odinioară a făcut istorie și a pus Corundul pe hartă, s-a pierdut încet- încet, astăzi fiind păstrată doar de câțiva oameni ai locului care cred încă în puterea acestei pietre rare, cu care comuna lor a fost înzestrată și binecuvântată.

Corund e cu adevărat special

Ghidul Pal Zoltan este unul dintre acești oameni.

Acesta a explicat că, pentru a se forma aragonitul, este nevoie de trei elemente esențiale, vorbind despre prezența unor izvoare minerale bogate în dioxid de carbon, a unui unui zăcământ de sare, dar și a unei roci calcaroase.

Printr-o fericită conjunctură a istoriei și a geografiei acestor locuri, toate cele trei lucruri sunt bifate la Corund, ceea ce face ca povestea acestui loc să fie una cu adevărat specială.

Muzeograful își dorește să păstreze și astăzi tradiția șlefuirii și să spună mai departe povestea aragonitului.

„Trebuie să crezi că poți și tu!”

Tocmai de aceea, oferă tururi – mai ales în zona Corundului – dar și ateliere de șlefuire a pietrei care a impresionat multe personalități ale vremurilor.

Recunoaște însă că îți trebuie răbdare și dorință de a da strălucire pietrei pe care vrei să o aduci la rang de artă. „Trebuie să crezi că poți și tu!”, spune muzeograful îndrăgostit de aceste locuri.

„Tururile pe care le ofer și pe care le ghidez cu mult suflet scot în evidență caracterul tradițional al modului de viață de subzistență. Pe de altă parte, inițiem vizitatorul în tainele meșteșugurilor tradiționale, unele unicate europene care se practică în Corund: prelucrarea de iască, olăritul, șlefuirea de bijuterii din aragonit, etc.”, este prezentarea făcută de Pal Zoltan.

Ultimele filoane de aragonit natural

Rezervaţia Naturală Geologică Dealul Melcului păstrează ultimele filoane de aragonit natural

La ieşirea nordică din localitate, spre Praid, pe drumul DN13A, se găseşte Dealul Melcului – declarat Rezervaţie Naturală Geologică – unde a fost amenajat Muzeul de Aragonit. Muzeul este singurul de acest tip din România și din Europa. Unic este şi faptul că aici aragonitul se găseşte la suprafaţă, în formă masivă, nefiind în mină.

Aragonitul reprezintă un mineral format din carbonat de calciu, cristalizat la presiune mare. În urma prelucrării, aspectul său se modifică radical şi poate fi folosit în realizarea diverselor obiecte decorative, extrem de elegante.

Traseul de exploatare şi şlefuire al aragonitului

Ghidul Pal Zoltan recomandă ca Muzeul de Aragonit să fie vizitat împreună cu Rezervaţia Naturală Geologică Dealul Melcului, tocmai pentru a înţelege, în mod complet, întregul proces de prelucrare şi pentru a avea o perspectivă de ansamblu asupra stadiilor de existenţa a aragonitului. Mai exact, traseul de la exploatare şi până la şlefuire.

Obiectele confecţionate în uzină au câştigat numeroase premii la expoziţiile internaţionale, ceea ce au adus recunoaștere și vizibilitate comunei. Potrivit informațiilor, o fructieră realizată aici se află în expoziţia permanentă a Muzeului Luvru.

Ceea ce face ca acest loc să fie unul special în România și în Europa este și faptul că cel mai apropiat muzeu al aragonitului este în Nevada, SUA.

Va străluci din nou aragonitul din Corund?

Rămâne de văzut dacă tradiția aragonitului din Corund va putea fi readusă, ca în vremurile de odinioară, la rang de artă și va fi exploatată la adevărata valoare.

Până atunci, prin oameni dedicați și povești rămase în istorie, tradiția aragonitului rămâne în fiecare piatră șlefuită de două mâini răbdătoare și pricepute până la strălucire.