Evanghelia și algoritmul / LOGOS, primul AI al Ortodoxiei, dezvoltat de Biserica Ortodoxă Greacă

Biserica Greacă intră în era inteligenței artificiale cu un instrument de IA denumit LOGOS și dezvoltat de Mitropolia Nea Ionia, Philadelphia, Heraklion și Calcedonia, în colaborare cu Universitatea Mării Egee, potrivit portalului eKathimerini.

LOGOS („cuvânt”, „rațiune”, „argument” – termen ce provine din greaca veche) funcționează ca o bibliotecă digitală, care colectează informații despre întrebări legate de credința creștină și le codifică în răspunsuri clare și utile.

Nu înlocuiește spovedania

LOGOS a fost concepută să vină în întâmpinarea rațiunii, căreia îi este subordonată, nicidecum să înlocuiască un act sacramental sau liturgic, nu înlocuiește nici preotul și nici credinciosul.

De altfel, când a fost întrebată dacă poate accepta spovedania, aplicația a răspuns că nu poate, dar a oferit îndrumare și rugăciuni pentru pregătire.

Proiectul Mitropoliei Nea Ionia îl folosește ca pe un instrument, un asistent digital, conceput pentru credincioșii care vor să aprofundeze credința ortodoxă, să studieze chestiuni teologice, ecleziastice, spirituale.

LOGOS nu oferă opinii, ci doar răspunsuri bazate pe tradiția vie, ortodoxă (care provine din scrierile Sfinților Părinți, din Scriptură).

Tehnologia slujește omul, nu invers

Pentru îndepărtarea oricărei confuzii, surse oficiale din Biserica Ortodoxă Greacă insistă pe ideea că LOGOS, acest instrument de inteligență artificială, nu este un substitut pentru viața sacramentală, pentru spovedanie sau îndrumare pastorală, nici pentru preot, nici pentru credincios.

Este o inițiativă menită să reflecte și să conștientizeze că tehnologia (inclusiv IA) devine tot mai prezentă în viața credincioșilor, dar aceștia nu trebuie să uite că IA este în slujba lor, iar nu ei în slujba IA și, că, folosită cu discernământ, poate intermedia un plus de cunoaștere.

„Tehnologia trebuie să fie în slujba umanității și nu invers”, este specificat într-un articol de pe portalul eKathimerini.

Instrumentul este lansat doar în Grecia și vizează doar comunitatea ortodoxă greacă. El nu are acoperire internațională.