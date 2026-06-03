Bărbat arestat pentru a folosit un claxon care imita zgomotul unei drone

Un bărbat are probleme cu autoritățile deoarece a folosit un claxon care imita zgomotul unei drone, potrivit Clash Report.

În imaginile publicate pe rețelele de socializare apar o mașină și un bărbat care folosește un dispozitiv. Mașina este în mișcare, iar zgomotul produs de dispozitiv seamănă cu cel făcut de o dronă iraniană care se apropie de țintă.

Sursa menționată a mai anunțat că bărbatul a fost arestat de polițiștii din Erbil. El a fost audiat și ar putea fi pedepsit de autoritățile irakiene deoarece a încercat să-i sperie pe civili.

Incidentul arată cât de tensionată este situația în Orientul Mijlociu, în urma luptelor dintre Iran și coaliția SUA-Israel.