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Bărbat arestat pentru a folosit un claxon care imita zgomotul unei drone

Un bărbat a fost arestat pentru a folosit un claxon care imita zgomotul unei drone. Incidentul s-a produs în Irak.
Bărbat arestat pentru a folosit un claxon care imita zgomotul unei drone
Sursa foto: X
Petru Mazilu
03 iun. 2026, 14:55, Știri externe
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Un bărbat are probleme cu autoritățile deoarece a folosit un claxon care imita zgomotul unei drone, potrivit Clash Report.

În imaginile publicate pe rețelele de socializare apar o mașină și un bărbat care folosește un dispozitiv. Mașina este în mișcare, iar zgomotul produs de dispozitiv seamănă cu cel făcut de o dronă iraniană care se apropie de țintă.

Sursa menționată a mai anunțat că bărbatul a fost arestat de polițiștii din Erbil. El a fost audiat și ar putea fi pedepsit de autoritățile irakiene deoarece a încercat să-i sperie pe civili.

Incidentul arată cât de tensionată este situația în Orientul Mijlociu, în urma luptelor dintre Iran și coaliția SUA-Israel.

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