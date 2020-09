Câinele Baker dansează când stăpânul îi aduce de mâncare

Cunoşti şi tu momentul acela în care eşti la serviciu şi începi să numeri orele până la pauza de masă? Iar atunci când vine timpul să mănânci, eşti cel mai fericit? Ei bine, este şi cazul lui Baker, un căţel din rasa golden retriever. Animalul de companie a devenit viral pe internet cu un videoclip în care dansează atunci când stăpânul lui îi aduce mâncare.

This is Baker. He dances when it’s dinner time. 14/10 top-tier tippy taps pic.twitter.com/3Cn8t54uPz