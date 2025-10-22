Ce spune știința despre consumul de castane toamna: fructul oleaginos fără calorii

Castana este un fruct oleaginos, însă unul cu totul aparte. De fapt, este adesea comparată cu cerealele, deoarece valorile sale nutriționale au mai multe în comun cu acestea decât cu alte fructe oleaginoase.

În timp ce alte fructe oleaginoase sunt o sursă bogată de proteine vegetale și grăsimi sănătoase, castanele au o proporție foarte mică din acești nutrienți. În schimb, ele se remarcă printr-un conținut ridicat de carbohidrați și o cantitate semnificativă de fibre. Totuși, din cauza procentului redus de grăsimi, castanele au și o valoare energetică mult mai mică decât celelalte fructe oleaginoase. Potrivit Fundației Spaniole de Nutriție (FEN), 100 de grame de castane conțin doar 209 kilocalorii, notează El Espanol.

Prin comparație, alte fructe oleaginoase pot depăși 600 de kilocalorii la 100 de grame, datorită conținutului ridicat de grăsimi și scăzut de apă. Castanele, în schimb, conțin aproximativ 50% apă în compoziția lor.

Sursă importantă de potasiu

Castanele sunt interesante și prin conținutul lor de minerale, în special potasiu, pe care îl conțin în cantitate mai mare decât bananele. În timp ce o banană are aproximativ 350 mg de potasiu la 100 g, castanele pot conține până la 500 mg la aceeași cantitate, conform FEN.

„Organismul are nevoie de potasiu pentru aproape toate funcțiile sale, inclusiv pentru buna funcționare a rinichilor și a inimii, pentru contracția musculară și transmiterea nervoasă”, explică Institutele Naționale de Sănătate din Statele Unite (NIH).

Potrivit aceluiași organism, bărbații adulți ar trebui să consume zilnic aproximativ 3.400 mg de potasiu, iar femeile 2.600 mg. FEN recomandă un consum optim de 3.500 mg zilnic pentru ambele sexe.

Din fericire, potasiul se găsește în numeroase alimente. În prezent, sunt tot mai populare înlocuitorii sării care reduc conținutul de sodiu prin adăugarea de potasiu – o opțiune benefică pentru persoanele cu tensiune arterială ridicată, deși este recomandat consultul medicului înainte de utilizare.

Alte beneficii: fosfor și vitamine din complexul B

Castanele sunt, de asemenea, o sursă de fosfor, un mineral asociat adesea cu funcțiile cognitive, dar care, în realitate, se regăsește în mare parte în oase, dinți și materialul genetic (ADN). „Organismul are nevoie de fosfor pentru a produce energie și pentru a realiza multe procese chimice importante”, precizează NIH.

Totodată, castanele conțin vitamine din complexul B, esențiale pentru metabolism și sistemul nervos.

De ce nu e bine să le mâncăm crude

Deși sunt o gustare foarte sănătoasă, castanele crude pot avea un gust neplăcut. De aceea, castanele coapte sunt cele mai populare în Spania. Aceste fructe oleaginoase conțin o cantitate mare de taninuri, compuși fenolici prezenți atât în partea comestibilă, cât și în coajă, care provoacă o senzație de astringență — acea senzație de uscăciune și asprime în gură.