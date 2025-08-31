Un mic dejun sănătos sau o bombă de zahăr secretă? Adevărul despre granola

Un bol cu granola crocantă pare cu siguranță o alegere sănătoasă pentru micul dejun. Este preparată din ovăz, nuci și semințe și, ca bonus suplimentar, este ușor de luat la pachet sau de consumat la birou.

Rafturile supermarketurilor sunt acum pline cu o selecție de rețete diferite, inclusiv cele mai noi varietăți organice, cu conținut redus de zahăr, bogate în proteine și fără adaosuri.

Jessie Inchauspé, autoarea cărții „The Glucose Goddess Method”, spune: „Granola este adesea considerată un aliment sănătos, dar majoritatea produselor de acest tip cumpărate din magazin conțin aproape la fel de mult zahăr ca și cerealele obișnuite, potrivit The Telegraph.

Acest lucru este cauzat de faptul că sunt fabricate dintr-un amestec de ovăz (amidon), legat cu miere sau siropuri (zahăr) și cu fructe uscate (zahăr) adăugate pentru gust.

Toate aceste ingrediente vor duce la o creștere semnificativă a nivelului de glucoză, mai ales când sunt consumate dimineața, pe stomacul gol. Iar această creștere semnificativă a nivelului de glucoză este urmată de o scădere bruscă, care te lasă flămând, obosit și cu poftă de și mai mult zahăr”.

Cum a apărut granola

Granola datează din 1863, când a fost fabricată pentru prima dată de dr. James Caleb Jackson, care a promovat-o ca un aliment sănătos numit „granula”, care putea îmbunătăți digestia și starea de bine. Această versiune timpurie a granola era făcută din făină integrală de grâu, care era amestecată cu apă, modelată în bucăți și coaptă până când devenea atât de tare încât trebuia înmuiată înainte de a fi consumată.

Cincisprezece ani mai târziu, frații Kellogg au creat propria lor versiune, mai friabilă, schimbând numele în granola. Granola a câștigat popularitate la sfârșitul anilor 1960, devenind sinonimă cu mișcarea hippie.

Dar, în ciuda originilor sale sănătoase, granola pe care o cumpărăm astăzi nu este neapărat atât de sănătoasă pe cât pare.

Ce conține exact granola?

Granola este un tip de cereale crocante, coapte, pentru micul dejun. La fel ca muesli, conține de obicei ovăz, nuci tocate, semințe și fructe uscate – coapte în ulei cu adaos de zahăr, adesea sub formă de miere sau sirop de arțar, pentru un plus de dulceață și crocantețe.

Unele varietăți conțin ingrediente mai gustoase, cum ar fi bucăți de ciocolată sau fructe de pădure liofilizate.

Trei beneficii pentru sănătate ale consumului de granola

Susține sănătatea inimii

„Ovăzul este o sursă excelentă de fibre solubile beta-glucan, care susțin sănătatea inimii, echilibrul glicemiei și digestia”, spune nutriționista Nichola Ludlam-Raine, autoarea cărții How Not to Eat Ultra-Processed.

Acest lucru se datorează faptului că beta-glucanul se leagă de colesterolul din tractul digestiv, reducând cantitatea de colesterol absorbită în sânge. Cercetările arată că consumul de beta-glucan din 3 g de ovăz pe zi poate contribui la scăderea colesterolului rău (LDL) cu 4.2%.

Îmbunătățește sănătatea intestinului și sistemul imunitar

Nucile, semințele și ovăzul sunt o sursă excelentă de fibre, care acționează ca prebiotice pentru a hrăni bacteriile benefice din intestin.

Pe lângă faptul că susțin digestia sănătoasă, acestea conțin acizi grași omega-3, care au efect antiinflamator, precum și vitamine și minerale, în special zinc și vitamina E, ambele susținând sistemul imunitar.

Bogată în antioxidanți

Majoritatea tipurilor de granola ambalate conțin fructe uscate, care sunt bogate în antioxidanți protectori, precum fenoli, antocianine și catechine.

Cercetările sugerează că acești compuși pot proteja împotriva bolilor, inclusiv a bolilor de inimă, cancerului și diabetului de tip 2.

De ce granola poate deveni o alegere nesănătoasă

Poate avea un conținut ridicat de zahăr și calorii

„Multe granola cumpărate din magazin au un conținut ridicat de zaharuri și grăsimi adăugate, inclusiv ulei de palmier, uneori pentru a îmbunătăți gustul și crocanța, ceea ce le face mai calorice decât își dau seama oamenii”, explică Ludlam-Raine.

„Aceste variante bogate în zahăr sunt mai degrabă un desert decât un aliment sănătos”.

Porțiile sunt greu de controlat

O porție de granola ar trebui să cântărească aproximativ 45 g, adică aproximativ cinci linguri. „Această cantitate poate părea mică într-un bol de cereale, motiv pentru care mulți oameni pun 60-100 g, dublând astfel cantitatea de zahăr și caloriile fără să-și dea seama”, spune Ludlam-Raine.

„Folosirea unei cântare sau a unui pahar gradat, chiar dacă o faceți o singură dată, vă poate ajuta să controlați porțiile”.

Cum să alegeți o granola sănătoasă

Dacă consumați granola în mod regulat, Ludlam-Raine vă oferă următoarele cinci sfaturi:

Conținut redus de zahăr

Alegeți varietăți care conțin sub 10 g de zahăr la 100 g. Aveți grijă la siropurile sau mierea adăugate care se află în partea de sus a listei de ingrediente și evitați cele cu ciocolată sau caramel adăugate.

Conținut ridicat de fibre

Verificați conținutul de fibre și alegeți un produs cu peste 6 g de fibre la 100 g.

Alimente integrale

Alegeți un granola care conține alimente integrale, cum ar fi ovăz, nuci, semințe și cereale integrale, aflate în partea de sus a listei de ingrediente.

Numai grăsimi sănătoase

Verificați eticheta pentru a vă asigura că grăsimile sănătoase provin din nuci, semințe sau ulei de măsline, și nu din ulei de palmier adăugat.

Evitați fructele uscate în exces

Fiți atenți la conținutul de fructe uscate. Fructele uscate sunt bune în cantități moderate, deoarece adaugă fibre, minerale și aromă bolului. Dar nu exagerați, deoarece au un conținut ridicat de zahăr.

Moduri de a face granola mai sănătoasă

Da, granola este o gustare delicioasă direct din cutie, dar nu este cel mai sănătos mod de a o consuma. Următoarele sfaturi vă vor ajuta să preparați un mic dejun mai sănătos, care vă va ține până la prânz.

Adăugați proteine suplimentare

Servirea granola cu iaurt grecesc sau kefir va adăuga proteine suplimentare micului dejun, la fel și adăugarea unei linguri din untul de nuci preferat (fără zahăr).

„Granola care conține nuci și semințe oferă mai multe proteine decât cea fără, ceea ce vă va ajuta să vă mențineți sătul mai mult timp și să vă mențineți glicemia echilibrată. Puteți adăuga întotdeauna câteva ingrediente suplimentare pentru a crește cantitatea de proteine și grăsimi sănătoase”, spune Ludlam-Raine.

Adăugați fructe proaspete

Fructele de pădure sunt cele mai bune, deoarece sunt o sursă excelentă de vitamine, minerale, fibre și antioxidanți care, potrivit cercetărilor, ajută la combaterea inflamațiilor și protejează organismul de boli de inimă, diabet și unele forme de cancer.

Tratați-o ca pe un topping

„Granola este foarte grea și bogată în calorii, ceea ce înseamnă că nu consumați mult pe porție recomandată”, spune Janet Padfield de la Apples to Zinc Nutrition.

„Din acest motiv, recomand să o considerați mai degrabă un „topping pentru micul dejun” decât o bază. O porție mică dintr-un produs cu conținut redus de zahăr, bogat în fibre și proteine, presărată peste iaurt sau terci, împreună cu o mână de fructe de pădure, este o alegere mai sănătoasă pentru micul dejun decât un bol de cereale sau o felie de pâine prăjită”.

Preparați-vă propria granola

„Granola preparată acasă este adesea mai sănătoasă, deoarece puteți controla exact ingredientele pe care le folosiți”, spune Ludlam-Raine.

„Puteți folosi cantități minime de îndulcitori (de exemplu, puțină miere, fructe uscate sau banane pasate), puteți coace cu uleiuri sănătoase (cum ar fi uleiul de măsline sau de rapiță) în cantități mai mici și puteți adăuga ingrediente suplimentare sănătoase, cum ar fi nuci și semințe prăjite”.

Verdict: Granola este sănătoasă?

Ludlam-Raine spune: „Granola poate fi un mic dejun sănătos, dacă o consumați cu moderație și alegeți o varietate cu un conținut redus de zahăr adăugat, bogată în fibre și ingrediente integrale; serviți porția recomandată și combinați-o cu proteine, cum ar fi iaurt sau kefir, și fructe proaspete.

Dar rețineți că granola foarte îndulcită sau porțiile mari pot transforma rapid acest mic dejun într-o gustare indulgentă, mai degrabă decât într-un mic dejun sănătos”.