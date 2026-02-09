Ce trebuie să faci în februarie pentru ca trandafirii să înflorească sănătos primăvara, potrivit unui expert

Februarie este o lună decisivă pentru iubitorii de trandafiri, scrie Express.

După luni întregi de repaus, trandafirii au nevoie de atenție pentru a se trezi și a înflori frumos primăvara. Dacă sunt neglijați acum, este posibil să crească greu, să înflorească slab sau chiar să nu se dezvolte corespunzător.

Mulți grădinari presupun că trandafirii se vor descurca singuri odată ce iarna se încheie, însă nu este așa. Tăierea corectă, udarea și combaterea dăunătorilor în februarie vor asigura revenirea trandafirilor cu flori bogate și viguroase.

Recomandările unui expert

Totuși, potrivit expertului în grădinărit William Mitchell, de la Sutton Manor Nursery, mai există un lucru esențial de care aceste plante au nevoie.

Pe site-ul său de grădinărit, Sutton Manor Nursery, William a publicat o listă de lucrări care „trebuie” realizate în februarie, iar una dintre cele mai importante este fertilizarea trandafirilor.

Trandafirii sunt mari consumatori de nutrienți, iar după iarnă au nevoie de un plus de energie prin această sarcină simplă, care durează doar 10 secunde.

El a spus: „Februarie este momentul ideal pentru a pregăti arbuștii cu flori pentru creșterea de primăvară. Trandafirii au nevoie de un aport constant de nutrienți pe tot parcursul sezonului de vegetație pentru a da randament maxim”.

William susține că nu doar că „trandafirii sănătoși înfloresc mai bine”, dar sunt și „mai rezistenți la boli și insecte”.

Calendarul de grădinărit

El recomandă să ai la îndemână un calendar de grădinărit, în care să notezi când și cum fertilizezi plantele, pentru a rămâne organizat.

William a explicat că trandafirii se trezesc, de obicei, din repausul de iarnă la sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie și ar trebui fertilizați cel târziu atunci când apar primii muguri.

El a precizat: „Fertilizarea cu un îngrășământ cu eliberare lentă în februarie permite o creștere timpurie și oferă protecție înainte ca primele lăstari să apară”.

Apoi, la sfârșitul lunii iunie sau începutul lunii iulie, este recomandată o a doua fertilizare pentru „soiurile de trandafiri care înfloresc repetat”.

Atunci când fertilizezi trandafirii, asigură-te că aplici îngrășământul la baza plantei, evitând frunzele, pentru a preveni arsurile.