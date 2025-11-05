Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un profesor de la Universitatea Sapientia din Transilvania

O pânză uriașă, construită de o colonie de păianjeni într-o peșteră sulfuroasă aflată la granița dintre Grecia și Albania, ar putea fi cea mai mare descoperită vreodată – și a fost creată de păianjeni despre care nu se știa că trăiesc în comunitate. Cercetătorii au descoperit peste 111.000 de păianjeni care prosperă în ceea ce pare a fi cea mai mare pânză de păianjen din lume, adânc în întunericul unei peșteri aflate la frontiera albano-elenă, scrie live-scrience.

Colonia „extraordinară” constă într-o pânză uriașă situată într-o zonă complet lipsită de lumină a peșterii, potrivit unui studiu publicat pe 17 octombrie în revista Subterranean Biology. Pânza se întinde pe o suprafață de 106 metri pătrați, de-a lungul peretelui unui coridor îngust, cu tavan jos, situat aproape de intrarea în peșteră. Este o țesătură formată din mii de pânze individuale în formă de pâlnie, au notat cercetătorii.

Este prima dovadă de comportament colectiv la două specii comune de păianjeni și, probabil, cea mai mare pânză de păianjen din lume, a declarat autorul principal al studiului, István Urák, profesor asociat de biologie la Universitatea Sapientia din Transilvania, România.

„Lumea naturală încă ascunde nenumărate surprize pentru noi”, a spus Urák într-un e-mail pentru Live Science. „Dacă ar fi să exprim toate emoțiile pe care le-am simțit când am văzut pânza, aș menționa admirația, respectul și recunoștința. Trebuie să o vezi ca să înțelegi cu adevărat ce simți.”

Megapolisul de păianjeni descoperit în 2022

„Megapolisul” de păianjeni se află în Peștera Sulfuroasă, o cavitate modelată de acid sulfuric format prin oxidarea hidrogenului sulfurat din apele subterane. Deși cercetătorii au adus informații noi despre colonie, nu ei au fost primii care au descoperit pânza. Speologi din Societatea Speologică Cehă au observat-o în 2022, în timpul unei expediții în canionul Vromoner. O echipă de oameni de știință a vizitat apoi peștera în 2024, colectând mostre pentru analiza lui Urák, care ulterior a organizat propria sa expediție.

Analiza a arătat că în colonie trăiesc două specii de păianjeni: Tegenaria domestica (păianjenul domestic) și Prinerigone vagans. Urák și colegii săi au estimat că în peșteră se află aproximativ 69.000 de exemplare de T. domestica și peste 42.000 de P. vagans. Analizele ADN au confirmat că acestea sunt speciile dominante.

Colonia din Peștera Sulfuroasă este una dintre cele mai mari documentate vreodată, iar speciile implicate nu erau cunoscute pentru comportamente sociale, a explicat Urák. De obicei, păianjenii T. domestica ar vâna indivizi din specia P. vagans, dar lipsa luminii ar putea afecta vederea și comportamentul prădător, potrivit studiului.

Microbiomul păianjenilor îi face genetic diferiți de rudele lor

În loc de asta, păianjenii se hrănesc cu mici insecte (midge-uri) care, la rândul lor, consumă biofilme microbiene albe – secreții vâscoase care protejează microorganismele de factorii de mediu – produse de bacteriile oxidante de sulf din peșteră. Un pârâu bogat în sulf, alimentat de izvoare naturale, traversează peștera, umplând-o cu hidrogen sulfurat și susținând acest lanț trofic neobișnuit.

Dieta bogată în sulf influențează microbiomul păianjenilor, care este mult mai puțin divers decât cel al păianjenilor din aceleași specii care trăiesc în afara peșterii, arată analizele de conținut intestinal. Datele moleculare au arătat, de asemenea, că păianjenii din peșteră sunt genetic diferiți de rudele lor din exterior, ceea ce sugerează o adaptare la condițiile întunecoase.

„Adesea credem că știm totul despre o specie, dar apar descoperiri neașteptate”, a spus Urák. „Unele specii au o plasticitate genetică remarcabilă, care devine vizibilă doar în condiții extreme. Astfel de condiții pot declanșa comportamente ce nu se observă în circumstanțe normale.”

Urák a subliniat importanța protejării coloniei, chiar dacă acest lucru este complicat de poziționarea peșterii între două țări. Între timp, echipa de cercetători lucrează la un nou studiu care va dezvălui mai multe detalii despre locuitorii Peșterii Sulfuroase.